高雄綠議員參選人組成「南方問政聯盟」 賴瑞隆力挺應援

南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

為了爭取民進黨的高雄市議員提名，18名議員與新人參選人，共同組成"南方問政聯盟"，今天一起到民進黨的高雄市黨部登記，高雄市長參選人賴瑞隆也到場幫他們加油，希望未來不只要延續在高雄執政，議會也要拚過半，組成最強高雄隊。

高雄市長參選人賴瑞隆（中）率議長康裕成（左三），與18名南方問政聯盟參選人赴民進黨部登記。（圖／民視新聞）

喊出要專業問政、理性監督，高雄市民進黨市議員初選登記，18名參選人組成了"南方問政聯盟"，6日由現任議長康裕成帶隊一起到黨部登記，高雄市議長康裕成說，「跨世代、跨選區、不同世代的候選人，今天一起來登記，當然張博洋不用來登記，所以我們是跨黨派的組合，為高雄打拚做工。」

高雄市長參選人賴瑞隆（右二）率議長康裕成（左二），與18名南方問政聯盟參選人赴民進黨部登記。（圖／民視新聞）

連主持人都找來了無黨籍的張博洋，強調要跨黨派、跨派系、跨世代，市長參選人賴瑞隆也到場為他們加油，賴瑞隆強調，在市長初選後，也持續跟另外三位委員整合，要帶出最強高雄隊，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，「這段時間我也多次跟另外三位委員請益溝通，也得到他們的支持，我們後續會持續來跟更多的，包括納入我們整個組織的競選團隊、包括也跟陳其邁市長也多次的拜訪。」

昔罷韓四君子尹立這次也投入市議員選戰。（圖／民視新聞）

而18名參選人中，更有6人是新人，昔日的罷韓四君子尹立，這次投入左營、楠梓區的選戰，希望要守護高雄，而另一位黃敬雅，從復興空難倖存，這次投入民進黨初選，日前挑在空難過後10年領表參選前鎮、小港區，也象徵自己的重生，高雄市議員擬參選人黃敬雅表示，「10年前是被從基隆河救起來，其實經過整整10年這中間的歷練，2月4日這一天滿10週年來登記，對我來說意義重大，其實這對我來說是我對高雄的一個誓約，也是我對前鎮小港選民的一個承諾。」，尹立認為，「大罷免失敗之後，我覺得對這個公共事務有心的人，還是要投入政治，因為政治才是能夠解決所有社會爭端，最重要的場域，所以我才會在去年8月底才動心起念，投入這次高雄市議員的選舉。」

前復興航空空服員黃敬雅，在基隆河空難中倖存，選在事件滿10年的日子領表。（圖／民視新聞）

民進黨預計3月2日起，啟動市議員初選民調，就盼組成最強戰隊，要在年底大選能府會雙贏。

