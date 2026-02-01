高雄綠鬣蜥獵人未注意高度 抓捕時誤觸高壓電線

地面雜草被火燒得焦黑一大片，地點在靠近台塑石化林園廠的石化一路，1月31日將近5時，警消獲報發生火警，出動人員到場發現是有民眾觸電，引燃周邊雜草。

高雄市林園分局林園所長翁瑞男說明，「22歲周姓男子欲抓綠鬣蜥，使用長桿套索誤觸電線，周男身體燒傷意識清楚，送醫救治無生命危險。」

22歲周姓男子當時站在排水溝護欄上，拿出長桿套索要捕抓綠鬣蜥，疑似未注意高度，不慎誤觸6萬9000伏特的特高壓電線，瞬間爆出火光，場面相當驚險，連帶影響4戶工業用戶，共停電314分鐘。

廣告 廣告

高雄市消防局林園分隊長楊智凱說道，「後續調查原因交由本局火調科釐清。」

林保署統計，2025年全台移除26萬隻綠鬣蜥，比起2024年多了3倍，重災區的屏東有超過13萬隻、高雄6萬多隻，南部縣市也培訓民眾參與獵捕，據了解，周姓男子是合格綠鬣蜥獵人，農業局表示將加強安全宣導，呼籲民間獵人協助捕捉時，務必留意作業環境和自身安全。