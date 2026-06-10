高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案

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校園、教室示意圖。取自Unsplash圖庫



高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。

林姓教師在貼文中描述，當日傍晚家門外突然出現警察與衛生局人員，對方表示需帶其前往醫院接受評估，隨後安排救護車護送就醫。她提到，過程中包含多方人員陪同、轉換交通工具及於救護車上使用約束帶固定等情況，並對當下感受表達不安與無助。

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高市府衛生局表示，該個案自6月2日起即多次被通報具有高度自殺意念，3日再接獲醫療院所轉介之自殺通報，且個案曾拒絕社區心理衛生中心聯繫關懷；基於風險評估，4日由社安網危機介入團隊啟動處置，並由專業醫療人員評估後安排護送就醫。

衛生局指出，個案曾向外界提及自傷相關計畫，且過往已有多次就醫紀錄，部分情況亦曾於外縣市醫學中心進行暫時性保護措施。衛生局並澄清，網路流傳之約束畫面並非發生於高雄市醫療院所。

衛生局強調，本次就醫過程係經醫療團隊評估並說明後，由個案與家屬知情同意完成住院程序，並非外界所稱之強制住院。個案已於6月9日出院，後續將持續提供心理衛生關懷與協助。

全國自殺防治中心則提醒，面對高風險個案應避免過度刺激或擴散細節，呼籲社會給予當事人休養空間，並配合專業醫療與社安網後續追蹤。

據了解，林姓教師日前在臉書發文自述，自己因涉入「校事會議」程序，相關處理已歷時約一年半，期間歷經不適任認定及後續輔導流程；她指出，整體機制包含輔導與評估程序，但對制度運作及救濟途徑仍有疑問。

她表示，從被列入不適任輔導開始，需接受為期三個月的輔導期，由相關人員進行觀察與紀錄，之後再進入後續評估階段，過程引發其對制度公平性與申訴機制的質疑。

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