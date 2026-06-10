高雄網紅教師「被住院」自述不安無助過程 衛生局：啟動社安網協助就醫

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高雄市衛生局針對林姓教師啟動社安網保護協助就醫過程進行說明。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄林姓國小教師因校園事件頻遭學校調查，近日在臉書粉絲頁詢問「學校最高樓層」，本月4日被市府安置至凱旋醫院，教師已於9日出院，但隨即發文自述過程的不安與無助。高雄市衛生局今(10)日強調，個案有多次自殺通報及多次就醫，因此啟動社安網積極保護協助就醫，澄清並無「強制住院」情境。

林姓教師發文指出，4日傍晚有2名警察與2名衛生局人員站在她家門外，以不容拒絕的堅定口氣稱「我們帶妳去更好的醫院，那裡有更好的醫師。」下樓後被要求躺在擔架上被「束帶固定」上救護車一路鳴笛到醫院，讓她因身體的痛苦、內心的委屈與無助止不住淚水而無聲潰堤。

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高雄市衛生局說明，個案自6月2日起即多次被通報為「高度自殺意念」個案，3日下午再接獲高雄市某地區醫院及外縣市醫學中心自殺通報，個案已屢次拒絕社區心衛中心自殺關懷訪視員聯繫關懷，基於積極有效保護個案，4日心衛中心隨即啟動「社會安全網危機介入團隊」並聯繫相關專業醫療團隊應變，現場經精神衛生專業風險評估並取得其同意後護送就醫。

衛生局表示，經查個案本月初曾對外自述有燒炭及跳樓的相關計畫，已有多次就醫紀錄，且經高市及外縣市醫學中心均評估為高風險自殺個案，曾於外縣市醫學中心急診就醫過程「暫時性保護約束」，並稱所流傳之約束照片並非發生在高市醫療院所，而是在先前外縣市醫學中心，請勿以訛傳訛。

衛生局強調，個案此次就醫係經醫療團隊充分評估及說明，患者與家屬均「知情同意」其病情及住院治療之必要，當場完成簽署相關文件後收治住院，絕無強制住院情事，凱旋醫院團隊在個案住院治療期間也給予完整且最好的妥適照顧，個案已於6月9日出院。

全國自殺防治中心主任黃敏偉則提醒，為了避免激化患者自殺意念，請讓當事人安心修養，希望社會大眾勿多做打擾，也請個案配合接受社會安全網聯繫關懷及持續規則接受治療。

【看原文連結】

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