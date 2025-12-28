高雄縣同鄉會會員大會 李榮宗當選新任理事長

高雄市高雄縣同鄉會於廿八日在鳳山和樂餐廳第十六屆第一次會員代表大會，現場席開百桌、賓客雲集，前資深議員李榮宗眾望所歸當選新任理事長。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市高雄縣同鄉會於廿八日在鳳山和樂餐廳舉辦第十六屆第一次會員大會，現場席開百桌、賓客雲集，前資深議員李榮宗眾望所歸當選新任理事長，榮譽理事長劉憲同除祝賀外，也期待李榮宗與其千金李眉蓁議員能創同鄉會活動規模紀錄。

劉憲同致詞指出，高雄市高雄縣同鄉會是最團結，資源最好的同鄉會，眾多同鄉向心力強，沒有分裂，大家出錢出力，而且歷任理事長都是犧牲奉獻，為同鄉會無怨無悔付出。

劉憲同提到，新任理事長李榮宗是資深議員，也擔任過高雄市果菜公司董事長，甚孚眾望，其千金李眉蓁是現任議員，也參選過高雄市長，期待下次同鄉會活動能席開一百五十桌，創造同鄉會活動規模紀錄。

會中辦理理監事改選、頒發會員子女獎學金、摸彩等活動，立委柯志恩、許智傑、副議長曾俊傑團隊、議員鍾易仲、李眉蓁、李雅靜，李雅芬團隊等到埸祝賀，並向在場會員問候致意。新任理事長李榮宗在榮譽理事長劉憲同與蔡圖晉陪同下，逐桌向鄉親敬酒感謝。

高雄市高雄縣同鄉會成立於民國六十三年，為當時市長王玉雲所號召同鄉成立，目前會員四千餘近人，每年定期辦理會員子女獎學金及重陽敬老活動，並不定期辦理大型社會公益，均獲得眾多鄉親支持，也代表鄉親們的團結。