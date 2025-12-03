高雄總預算卡關近月 藍綠僵局有解 明交付審查

高市議會今天召開程序委員會由議長康裕成主持，括副議長曾俊傑及黃香菽、江瑞鴻、陳善慧、劉德林、陳明澤、朱信強、邱俊憲等議員與會，最終拍板第4屆第6次定期大會變更議事日程。（高市議會提供）

高市議會上月11日原訂處理115年度總預算案交付程序，未料藍綠雙方甲級動員，最終因藍營突襲主席台、癱瘓議事，最終預算審查卡關，藍綠互打口水戰。如今僵局終於有解，今（3）日議會召開程序委員會，拍板明天將交付審查。議長康裕成表示，盼總預算最終能按時審查、順利通過。

今天程序委員會由康裕成主持，括副議長曾俊傑及黃香菽、江瑞鴻、陳善慧、劉德林、陳明澤、朱信強、邱俊憲等議員與會，最終拍板第4屆第6次定期大會變更議事日程，並新增「涉及廢棄物清理法、土石採取法後續精進作為」專案報告。

議事日程敲定包括：原訂12月8日、9日與10日上午的二、三讀會改為「分組審查」，12月10日下午議程變更為「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告；原訂12月10日的「成立各種委員會」則延後至12月18日處理。

為確保115年度預算審議不中斷，程序會也同步通過第4屆第8、9次臨時會議事日程草案，確定明年1月12日至1月30日將召開兩次臨時會，並將臨時會的下午議程從原本的下午3時提前至下午2時30分。

康裕成表示，市府提案將在明日正式送交付委，她強調市府團隊應主動向各黨議員充分溝通預算內容，務求總預算最終能按時審查、順利通過。無論是第4屆議會或陳其邁市府團隊，今年都已接近任期尾聲，期盼府會「有始有終」，在最後階段依然能齊心協力，兌現向市民的承諾。

陳其邁日前強調，推動市政、準時完成重大建設，是他作為市長最重要的責任，而目前最急迫的就是仍未付委的總預算案。他說，以往各黨團對部分預算必然有意見，但「合議討論」才是民主進步，即便各政黨政治立場不同，攸關民生建設應不分黨派，不要到選舉又變成不一樣場景，這不是市民樂見。

陳其邁強調，過多政治語言對高雄進步沒幫助，若能就事論事，在議會進行公開討論比較好，如果預算沒付委、沒審查，他覺得這樣不好。

