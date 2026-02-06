高雄總預算定案！議會刪近2億 陳其邁喊話府會合作拚轉型

高市議會完成審議115年度總預算。高市議會提供



高市議會今（2/6）完成115年度地方總預算審議，歲出刪減近1億9867萬元，歲入與公債收入也有調整。市長陳其邁感謝議會支持，並呼籲府會持續合作，推動交通路網完善、產業與就業動能提升、城市基礎建設與民生政策落實，強調市府將以市民優先、加速高雄轉型，打造永續穩健發展的城市基礎。

高雄市議會今天完成115年度地方總預算審議，議長康裕成敲槌通過，經審定，歲入1929億6554萬4000元，公債及賒借收入110億5795萬8,000元，歲出1978億2350萬2000元，並編列債務還本62億元，審議歷經第4屆第6次定期大會及第8至10次臨時會，順利完成各階段審查工作。

議會審議結果顯示，歲入淨刪減7529萬7000元，公債及賒借收入刪減1億2337萬6000元，歲出刪減1億9867萬3000元；議長康裕成指出，預算審查跨越多個會期，展現議會對財政監督的高度重視，也感謝全體議員以嚴謹態度完成總預算把關。

康裕成也提醒，後續仍有《高雄市政府組織自治條例》及《營建工程剩餘土石方管理自治條例》等重要法案待審，希望市府與議會持續協力，把握任期最後階段，加速完成重要建設與民生政策，確實回應市民期待，提升高雄城市建設與生活品質。

市府主計處表示，歲入主要刪減項目包括基金賸餘繳庫6000萬元、雜項收入3382萬元及補助收入701萬5000元，另增列違反石油管理法、天然氣事業法、土石採取法等相關罰鍰收入2292萬元，以及弱電寬頻管道管線使用費500萬元。

主計處說明，歲出刪減重點則涵蓋公園處公共設施養護及改善經費1億1500萬元、捷運局土地開發基金5500萬元、地政局地籍圖重測及地籍測量641萬5000元等。

市長陳其邁感謝議會對市政及重大建設的支持，並表示，未來府會將持續合作，推動交通路網完善、產業升級與人才就業動能，提升城市基礎建設、民生政策及全齡保障；他強調，市府將以市民優先為原則，加速高雄城市轉型，奠定永續穩健發展的基礎。

