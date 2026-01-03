高雄績優心衛主管性侵少女 羅智強氣炸喊話中央快做一事

高市衛生局心衛中心執行祕書何建忠涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定輕生通報少女誘騙外出性侵，2日遭雄檢起訴。（資料照／丁治綱攝）

曾獲「強化社會安全網」績優督導的高雄市衛生局心衛中心執行祕書何建忠，涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報16歲少女，誘騙外出見面後性侵，案經高雄地檢署偵結起訴，具體求處有期徒刑10年6月。國民黨立院黨團書記長羅智強今（3日）痛批，這起人神共憤的事件，加害人當然必須從嚴處置，但也擔憂，此事僅止於被當個案對待；他呼籲賴總統與行政院，應即刻檢討這次中央督導為何失靈，並要提出說明，而地方政府作為制度執行端，更沒有卸責的理由，都應全面檢視社安網在個資使用、權限管理、是否還有其他潛在受害案件等狀況。

廣告 廣告

這起案情曝光後，引發社會譁然。羅智強今在臉書發文說，這起人神共憤的事件，加害人當然必須從嚴處置，但更也擔憂此事僅止於被當個案對待。他強烈呼籲政府，必須對於整體社安制度進行總體檢，包括從中央到地方的資料管理權責不清、社安制度漏洞不斷、弱勢保護機制失靈，都應找出問題，找出解方。無論是作為一名民代或是父親，他認為，當惡狼無恥犯法，政府不能只是兩手一攤，如果原本該接住最弱勢的社會安全網，反而變成加害者的工具，人民還該如何相信這個制度？

羅智強續指，蔡英文前總統執政時，言必稱社會安全網，賴清德總統競選時，更提出「社會安全網2.0」，但在近年更惡質、更重大案件不斷出現的狀況下，政府應該好好反省，「補破網」的政策是否不夠落實、淪為口號？是否該調整改革方向？賴總統與行政院，應重新檢視社安網中，對待高風險及弱勢案件的機制，即刻檢討這次中央督導為何失靈，並要提出說明。例如衛福部是否有定期稽核各縣市社安網系統的查詢紀錄？對於異常查詢是否有警示機制等等。

至於地方政府，羅智強認為，作為制度執行端，更沒有卸責的理由，都應全面檢視社安網在個資使用、權限管理、是否還有其他潛在受害案件等狀況。他說，社會安全網的價值，應體現於國家能在有些人最無力的時候擋在前面，而非因不夠完整或疏忽，反變成「允許犯罪發生」的制度環境。多一分慎重，就多一分救人的機會，自己也會在立法院索資並追蹤，監督社安網相關的執行狀況。

最後，羅智強說，在憾事之後，官員一句「交由司法處理」很輕易，政府各權責單位踢皮球也很常見，但國家要想真正讓人民信任，可接住弱勢，就有義務正視這起案件以及背後結構問題，否則社會安全網就算每年都喊「補破網」，再來3.0、4.0，補了再補，也是於事無補。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

【看原文連結】