高雄績優督導性侵列管少女！犯案期間正攻讀碩士 論文口試「大聊社會安全網」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便，透過公務系統篩選被通報、列管的未成年少女，並鎖定其中一人誘出性侵。檢方調查發現，何建忠為約聘公務員，畢業於高雄醫學大學心理系，案發時正在中正大學犯罪防治研究所進修，論文題目「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，他犯案後還在7月18日前往國立中正大學參加論文口試，大談社會安全網議題，行徑引發譁然。

何建忠曾獲強化社會安全網「績優督導獎」。（圖／翻攝畫面）

據了解，何建忠除曾獲強化社會安全網「績優督導獎」之外，也曾發表著作闡述他在高雄的心理衛生經驗，並前往講座擔任講師、上節目受訪。起訴書指出，何建忠平日負責監督、輔導通報個案，卻濫用權限調閱民眾個資，層層篩選後鎖定一名罹患創傷後壓力症候群與憂鬱症的16歲少女。他以暱稱加入少女通訊軟體，佯裝成隨機尋找性交易對象的網友邀約見面。

少女收到訊息後，因不知道何建忠為何會有自己的手機號碼，故擔心被握有不雅照片，進而遭到何建忠誘騙見面。何建忠在6月30日晚間6時開車到高捷五塊厝站接少女，並將她載往摩鐵入住，以身體強行壓制、不顧少女抵抗強制性交得逞。何建忠為掩飾犯行竟想營造性交易假象，拿出數張千元大鈔放在房間桌上，少女拒絕後，何建忠仍強將3600元塞入少女包包內。少女不堪受辱，報警驗傷並提出告訴。

檢方痛批，何建忠身為心理衛生中心最高層級主管，竟知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾對象，戕害少女身心甚鉅，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意，故依強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。高雄市政府衛生局已於去年8月將其解聘。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

