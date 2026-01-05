高雄績優督導性侵少女 衛福部證實已送懲戒

高雄市衛生局心衛中心前執行祕書何建忠，去年6月涉嫌利用職務挑選脆弱個案，誘拐並性侵未成年少女得逞。圖非當事人，與本案無關。（示意圖：Shutterstock／達志）

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務挑選脆弱個案，誘拐性侵未成年少女，事後還透過妻子查詢偵辦進度，遭檢方起訴。衛福部今證實，已依違反社工師法，將何移送懲戒，最重可廢止執業執照與社工師證書；未來會研議比照狼醫平台，設置社政單位的「狼社工」查詢平台。

高雄地檢署近日偵結，何建忠涉嫌利用職務，查詢脆弱少女個資，誘拐並性侵得逞，建請法院判刑10年6個月，其妻子也被查出涉嫌洩漏報案進度，兩人均被記2大過解聘。何過去曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」，衛福部日前強調，將撤回獎項，也將檢討資訊系統權限使用。

何建忠夫妻檔都有社工師執照，衛福部社會救助社工司司長蘇昭如說明，112年《社工師法》修正後，明訂性侵、性騷擾、兒少性剝削等罪，判決確定後不得充任社工師。

蘇昭如表示，此案未判決確定，但依同法第17條之一規定，涉嫌重大過失、未遵從倫理、違反保密原則等，可由社工師公會或主管機關移付懲戒，最重可廢止執業執照與社工師證書。目前高雄衛生局已將何建忠移付懲戒；妻子則仍待確認。

蘇昭如強調，社工是助人工作，何的行為絕對不可以，應嚴厲譴責，未來判刑確定，依《兒少權法》等相關社會福利法規規定，也不能再擔任相關專業人員。至於未來是否比照「狼醫查詢平台」，在社政單位也設立「狼社工查詢平台」，讓民眾查詢社工人員是否涉案及相關懲戒訊息？蘇昭如說，會檢視相關法規進行研議。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

