高雄績優督導爆性侵少女 衛福部：研議設置「狼社工」查詢平台

高雄市衛生局前心衛中心績優督導何建忠爆發性侵醜聞，引起社會震驚。衛福部社工司長蘇昭如今（5）日表示，這樣的行為必須受到最嚴厲的譴責，至於未來是否比照醫事司「狼醫平台」建立相關平台，供民眾查詢社工人員是否涉及性別事件，蘇昭如回應，將評估相關法規後研議。

蘇昭如接受媒體聯訪時指出，何男性侵少女是絕對不可以的行為，必須受到最嚴厲的譴責。由於醫事司目前成立「醫事人員性別事件資訊專區」，也被稱為「狼醫平台」，未來社工司也將研議是否建立類似平台，供民眾查詢。

蘇昭如提到，112年《社工師法》修法時，已納入對犯下特定罪行（如性侵）的社工人員，可廢止或不發給其執業執照的規定。未來是否能在現行法律架構下，建置更透明的警示平台，將再進一步檢視法規。

據了解，42歲的何建忠身為心衛中心苓雅分區最高層級主管，負責自殺防治、兒少保護、家暴及性侵害個案的管理與處遇，沒想到卻利用職務之便在後台資料庫中挑選性侵對象。檢方日前偵結，依涉犯妨害性自主罪嫌求處10年6個月徒刑。

