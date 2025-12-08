高雄羅天義槍擊案 專案人員：電影能看到的情節都用上了

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄槍擊案引起社會關注，警方追查發現，犯罪首謀從4月間開始策畫，且找來互不認識的五大集團參與，甚至委託徵信業者早在半個月前，就在羅姓死者住家外電線桿設置遠端監視器，犯案後設置17處斷點幫助槍手楊云豪偷渡逃亡，專案人員說，「電影上能看到的情節都用上了」。

高雄市警局今召開「0822」高雄槍擊案破案記者會，高市刑警大隊大隊長鄢志豪指出，26歲主嫌范嘉榮於案發當天上午，搭機前往柬埔寨；26歲槍手楊云豪則於9月2日從屏東東港搭漁船偷渡出境，研判人在柬埔寨或其他東南亞國家。全案偵查過程中，警方逮捕30名參與該案人士，目前有6人遭羈押。

警方調查，犯罪組織透過飛機通訊軟體找到白姓徵信業者，白委託侯姓男子，於8月7日凌晨在羅姓死者左營區文學路611巷旁電線桿，安裝一組遠端監控器，掌握羅的生活習性，槍手楊云豪、周姓男子12日南下勘查地形，後來周男發生車禍，因通緝犯身分入獄，最後由楊云豪單獨開槍。

楊嫌犯案後，將車開到高雄大學旁農田旁，連同犯案槍枝焚毀，不過警方鑑識人員仍從槍枝槍管、滑套等特徵，確認為貝瑞塔手槍。楊嫌對羅男連開16槍，其中12槍擊中他的頭部、背部、胸部及手腳，其中有6槍貫穿，明顯想置他於死地。

楊嫌展開逃亡生涯，期間朱嫌協助楊於新竹地區製造斷點；趙嫌則從東照山接應至台南鹽水溪防汛道路；林嫌從台南鹽水溪防汛道路接應至彰化縣員林市藤山步道；彭嫌從藤山步道接應至桃園龍潭，又由桃園龍潭接應至屏東林邊；鍾嫌從林邊接應至恆春民宿，再由恆春民宿接應至東港，陳嫌從東港接應並協助藏匿，並於9月2日搭乘漁船前往巴士海峽轉乘接迎船隻。上述6嫌目前收押中。

專案人員說，8月21日凌晨犯案前夕，朱嫌將車開到竹東偏僻處，由朱先下車，將車鑰匙放在輪胎上，從監視器畫面看到，最後由楊姓槍手上車。

鄢志豪指出，犯罪集團找沒有監視處設置斷點，例如在東港漁港時，短短150公尺就換了3次車，他們沒想到的是，專案人員竟能從300公尺外，找到一架隱藏在魚塭兩建築間的監視器，發現楊嫌搭上漁船偷渡畫面。

鄢志豪說明槍手逃亡路線，繞了台灣一圈、設17斷點。(記者洪臣宏攝)

鄢志豪(左起)、高市警局副局長呂世明、左營分局長謝承甫及鑑識中心主任謝金霖說明案情。(記者洪臣宏攝)

