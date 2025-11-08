高雄美國學校創新研發實力 紐倫堡發明展奪金
記者吳文欽／高雄報導
高雄美國學校學生施泱汝、千庾悧、徐睿俞指導老師曾詠辰、汪清文組成的代表團隊，參加今年第七十七屆德國紐倫堡國際發明展，以「下水道防堵裝置」作品，展現創新研發實力，技術亮點獲評審青睞，一舉摘下金牌，還獲得泰國辦展單位特別選出的特別獎。
德國紐倫堡國際發明展，於10月31日一連3天舉行至11月2日，是全球歷史最悠久、規模最大的國際發明展，第七十七屆發明展吸引超過卅十三國、五百四十件作品參展，台灣代表團以廿九件作品參賽，共奪下十二金、七銀、七銅及德國特別獎等廿六面獎牌，高雄美國學校在青少年組部分，脫穎而出，奪得金牌，金牌只有15%機會可以得到展現創新研發能量。
高雄美國學校學生團隊等人研發「下水道防堵裝置」，以創意科技打造智慧生活新方案，在紐倫堡國際發明展競賽中，為高雄與台灣贏得國際榮耀。
高雄美國學校團隊表示，颱風來襲時，看到市區許多水溝因樹葉、石頭及各種雜物堵塞，導致嚴重積水，許多熱心市民不顧受傷輿淋濕的風險，徒手清理堵塞物，讓水流順利排出。熱心市民的舉動啟發了她們，
因此設計了一款無需電力、運用基本物理原理即可自動運作的排水裝置，下水道防堵裝置，希望能有效解決這類問題。
高雄美國學校團隊說明，「下水道防堵裝置」為減少颱風與豪雨造成的都市積水與淹水問題，其運用浮力偵測與機械結構設計，能在不依靠電力的情況下，於水位上升時自動開啟水溝蓋，確保排水順暢，避免因雜物堵塞導致淹水。同時裝置會同步升起護欄，防止行人跌入開啟的水溝中，兼顧安全與防災功能。
評審團認為，此設計以簡單的物理原理達成自動化防災效果，展現節能、環保又具城市韌性的防洪創新思維。未來若能進一步商品化或與產業合作，有望成為智慧城市與永續生活的重要助力。因此得以脫穎而出，奪得金牌。
