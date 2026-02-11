高雄美濃大峽案百人遭起訴 不法獲利達3億！盜挖面積「2座澄清湖棒球場大」

高雄美濃大峽谷案偵辦終結，非法開挖的面積約為2個澄清湖棒球場。（橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署偵辦俗稱「高雄美濃大峽谷」的美濃、大樹、彌陀區多處農地盜採土石、回填廢棄物案，今（11日）宣布偵查終結，起訴人數達106人。檢方估算本案遭非法開挖的面積約為2個澄清湖棒球場，坑洞平均深達15公尺，不法獲利高達3億元。主嫌前議員助理石麗君因涉案情節重大，昨（10日）移審院方，檢方聲請續押獲准。

檢方指出，被告呂啟田自2017年起主導犯罪集團，透過購買或掌控美濃區多筆農地，進行非法盜採土石販售，再向運輸業者收取傾倒費，非法回填廢棄物。

另一名主嫌石麗君身為投資地主、議員前助理，明知不法仍購地配合掩護集團運作，甚至申請砂石車通行證供集團使用；被告王國正則負責操作機具盜採土石並收取傾倒費。

呂啟田和石麗君均被依違反《廢棄物清理法》與《組織犯罪防制條例》等罪起訴。檢方指出，本案經多個相關單位跨機關合作，自2025年8月底起發動14波搜索拘提，共搜索57人、聲押獲准21人，查扣現金3,197萬元、土地43筆、曳引車、挖土機等重型機具共38台。

高雄美濃大峽谷案偵辦終結，檢方查扣現金3,197萬元、土地43筆，以及曳引車、挖土機等重型機具38台。（橋頭地檢署提供）

去年檢方勘查美濃區涉案土地，發現非法回填廢棄物體積超過14萬噸，隨即展開搜索拘提，多名涉案人陸續被羈押。檢方認為，呂啟田期指揮犯罪組織，且對國土環境造成難以回復之損害，犯罪所得高達2億多元，建請法院從重量處4年以上有期徒刑；而石麗君明知不法仍參與集團犯罪同時提供土地，建請法院判處2年以上徒刑並持續羈押禁見。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

