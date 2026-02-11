高雄美濃大峽谷偵結起訴106人 盜挖面積「2個澄清湖棒球場大」

橋頭地檢調查，美濃大峽谷遭盜採的總面積加起來大約「2個澄清湖棒球場」。（圖：橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區和大樹區遭盜採成大峽谷案，檢方今天（11日）偵查終結，起訴106名被告，扣押土地多達43筆，檢方形容，遭開挖盜採的總面積約有「2個澄清湖棒球場大」，不法獲利高達3億元，其中，涉及美濃大峽谷案的市議員前特助石麗君，日前被起訴，案子移審到橋頭地方法院後，隨即被裁定收押。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署指出，橋檢114年8月獲報，美濃地區成功段與吉洋段多處土地被大量挖取土石，形成有如峽谷般的大坑洞，估算開挖總面積約「2個澄清湖棒球場」這麼大，平均深度達到15公尺；除了挖取土石販售牟利，還利用開挖這些坑洞被政府單位開罰後要求填平，於是做起租地、開挖盜採砂石、然後再回填營建廢棄物的一條龍黑心犯罪產業鏈，並且和土資場合謀，將營建工程產出的營建廢土，以砂石車載運進入土資場，繞場繞單後，隨即直接回填到挖取土石後留下的大坑洞內，犯罪集團盜採砂石和回填廢棄物「兩邊賺」，不法獲利粗估約新台幣3億元，檢察長張春暉說，這是一個結構性、集團性的非法盜採土石及廢棄物的犯罪行為，嚴重破壞國土環境。

廣告 廣告

橋頭地檢署指出，平均遭盜挖土地的深度約15公尺，相當於5層樓高。（圖：橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署自8月27日起密集執行14波搜索拘提行動，聲請法院裁准羈押21人、查扣現金3197萬元、土地43筆，並扣押38輛曳引車和挖土機；其中11輛在114年12月舉行的「偵查中變價拍賣會」拍賣出去，總拍定金額1225萬元。

目前，美濃和大樹大峽谷案，共起訴106人，涉及美濃大峽谷案的市議員前特助石麗君，日前被起訴後，案子移審到橋頭地方法院，橋頭地院裁定石麗君與謝姓清運業者收押。

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。