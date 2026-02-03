高雄美濃大峽谷案海撈逾2億 前議員特助石麗君等12人遭訴

檢方今（3）日宣布高雄美濃大峽谷案偵查終結，全案非法回填廢棄物高達14萬噸，不法所得超過2億，涉案的前議員特助石麗君等12人被依法起訴。其中呂姓地主及石麗君各被求刑4年以上及2年以上，至於石麗君丈夫巫清文查無罪證，獲不起訴處分。

高雄美濃去年8月被爆農地盜採砂石案，市議員朱信強前特助石麗君被控涉案，去年9月遭檢方聲押獲准，如今案件偵結，橋頭地檢署依廢棄物清理法等罪起訴石女等12人。

檢方查出，呂姓地主主導犯罪集團，長期持有美濃區成功段多筆農地，石麗君也是投資地主之一，在2024年6月取得農地所有權後，與一名王姓男子簽假租約，調度怪手把農地挖成深坑，再由呂姓地主連絡將各工地的營建廢棄物回填。

前議員特助石麗君遭起訴。圖／台視新聞（資料畫面）

而石麗君還被控，利用議員特助身分，向警方申請砂石車通行證，替不法車隊打掩護。

橋檢認定，呂姓地主犯罪情節重大，向法院請求從重量處4年以上有期徒刑，石麗君明知不法仍參與犯罪集團運作，犯後態度不佳，具體求處2年以上有期徒刑。

※未經判決確定者，應推定為無罪

高雄／梁子玥 責任編輯／洪季謙

