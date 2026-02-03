高雄美濃大峽谷案 議員前特助等12人遭起訴

（中央社記者張已亷高雄3日電）橋檢偵辦「美濃大峽谷」案，估計非法回填廢棄物逾14萬噸、不法獲利新台幣2億多元，偵結依違反廢清法等罪嫌，起訴呂姓主嫌、無黨團結聯盟籍高雄市議員朱信強前特助石麗君等12人。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，呂男自民國106年10月起，涉嫌主導、指揮盜採土石並非法回填及堆置廢棄物犯罪集團，先大量購買或實質掌控高雄市美濃區成功段第470號、470-1號等多筆農地，非法盜採土石販售，再向載運營建廢棄物司機收取傾倒費，以非法回填廢棄物等方式牟利。

廣告 廣告

檢方調查，石麗君為此案土地投資地主，於113年6月間以1600萬元取得農地所有權，與王姓男子簽訂假租賃契約作為查緝掩護文件，後續由王男駕駛挖土機破壞原有農作物並盜採土石販售牟利。

檢方表示，呂男在土地形成坑洞後，自114年2月起，聯繫多名運輸業者，指揮數十名司機，載運未經合法處理的混合土石、營建廢棄物至土地非法傾倒回填。

檢方查出，石麗君還涉嫌向警方申請砂石車通行證，交由呂男轉交各運輸業者使用，並確認回填進度，協助排除施工爭議。

檢方表示，呂男涉嫌指示王男向每輛傾倒廢棄物的車輛，收取600元至1500元不等費用，非法回填廢棄物體積達14萬多噸，不法所得超過2億元，經檢警去年勘查並執行搜索拘提，呂男等5人遭聲押獲准。

檢方認為，呂男等人涉犯廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌，依法對呂男、石女等12人提起公訴，並考量呂男涉嫌長期主導犯罪集團，建請法院從重處4年以上徒刑，至於石女在案發時以議員助理身分，涉嫌參與犯罪集團運作，犯後態度不佳，求處2年以上徒刑。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，將持續查緝破壞環境的土地提供者、幕後金主、運輸業者及實際執行者，全面打擊集團性環保犯罪。（編輯：林恕暉）1150203