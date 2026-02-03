高雄美濃大峽谷盜採案「非法獲利2億」 前議員助理12人遭起訴

不法集團在高雄美濃大範圍盜採土石，挖出巨型天坑。 圖：翻攝柯志恩臉書(資料照)

[Newtalk新聞] 高雄市美濃區去年查獲大規模盜採砂石案件，近期偵查終結。不法集團長期在農地盜採砂石並非法回填廢棄物高達14萬噸，不法獲利至少2億，檢方依違反《廢棄物清理法》等罪嫌將前議員特助石麗君等12人提起公訴，其中呂嫌、石麗君各處有期徒刑4年和2年。

檢警調查指出，自2017年10月起，集團主嫌呂啟田陸續承租及掌控美濃區成功路段多筆農地，作為盜採砂石及回填廢棄物的據點。石麗君作為土地投資地主，以新台幣1,600萬元取得本案農地所有權，在2024年6月間，與王國正簽訂假租賃契約，掩護實際盜採行為，規避查緝。

王國正負責破壞原有農作物並盜採土石，販售牟利；待坑洞形成後再由呂啟田聯繫謝姓、李姓、莊姓等清運業者，按車次收取每車600元至1500元不等的回填費用，將各工地產生的營建廢棄物載運至該處回填，粗估非法回填體積超過14萬公噸，連同盜採砂石販售所得，不法獲利至少2億新台幣。石麗君則利用議員特助身分，向警方申請砂石車通行證，掩護砂石車與清運車進出農地。

橋頭地檢署近期偵結，檢方依涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》等罪，將前議員特助石麗君等12人提起公訴，並求處呂姓主謀和石麗君重刑，各處4年和2年有期徒刑。

