高雄美濃白玉蘿蔔打入高檔飯店美食 11/6搶當股東拔蘿蔔

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市美濃白玉蘿蔔品質好受歡迎，連高檔飯店餐廳也愛用，每年白玉蘿蔔與好豆股東會秒殺，今年11月6日登場搶當股東，近來天氣變好，適合蘿蔔生長，可望增加產量。

美濃白玉蘿蔔與好豆季登場，美濃農會今年攜手南部最大餐飲品牌高雄漢來大飯店跨界合作，打響美濃白玉蘿蔔登上高檔餐廳美食，將糖漬老蘿蔔、蘿蔔絲、蘿蔔乾、蜜紅豆餡等在地食材融入菜單。

雙方更以糖漬老蘿蔔聯合開發「老蘿蔔起士」，漢來旗下多間餐飲品牌，包括焰鐵板燒、島語自助餐、上海湯包及台中漢來軒等，將陸續推出以白玉蘿蔔為主題的創意料理，從產地到餐桌感受美濃風味。

廣告

美濃擁有全國最大農產業經營專區，今年白玉蘿蔔種植面積200公頃，美濃農會啟動招募股東會，推出白玉蘿蔔300股、毛豆160股，開放百人企業認股、個人農場自由行，提供拔蘿蔔、田邊點心宴及客製化服務。

主活動將於11月22至23日在美濃客家文物館廣場舉辦，除了農特產品展售、拔蘿蔔體驗、食農小旅行及新品發表外，還規劃三大主題活動，包括美濃食在趣味體驗(闖關活動、職人教學、實境解謎)、採收日風正暖生活市集(在地餐飲、DIY體驗、風格商品)、聽見田野聲活舞台(音樂表演與自然共鳴)。

美濃農會表示，白玉蘿蔔與好豆股東會已成為美濃推動食農教育的重要品牌，透過親子體驗與企業參與，促進產地與消費者連結，展現地方農業永續能量，將持續推動發光發熱，成為高雄農業永續發展的典範。

