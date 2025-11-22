高雄美濃白玉蘿蔔還有好豆季登場 展現農業永續能量
（中央社記者林巧璉高雄22日電）「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」今天登場，高雄市農業局表示，拔蘿蔔及採毛豆體驗已成為美濃食農教育重要品牌，透過親自體驗不僅促進產地與消費者的連結，也展現農業永續能量。
今年活動主題為「時間的芳味」，美濃農會邀請民眾一同透過五感體驗；農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬颱風鳳凰輕掃台灣，雨量恰到好處，為蘿蔔補足生長所需水分，也進一步提升品質與產量，被農友形容為「難得的好年冬」。
農會邀請民眾把握11、12月產季，到美濃拔白玉蘿蔔。農會說明，美濃白玉蘿蔔的生長期只要45天，皮薄細嫩，必須在少雨多露的秋冬種植。
美濃農會表示，今年與漢來美食合作，主廚團隊長年支持在地農業，並多次深入美濃田間尋訪食材。在一次產地參訪中，漢來西餐主廚及採購協理認識了白玉蘿蔔和相關加工品，如糖漬老蘿蔔、蘿蔔絲、蘿蔔乾、蜜紅豆餡等，激發將在地食材融入菜單的構想。
今年蘿蔔季期間，漢來旗下多間餐飲品牌，包括焰鐵板燒、焰牛排館、上菜片皮鴨專賣店及漢來軒等，將陸續推出以白玉蘿蔔為主題的創意料理，包含白玉蘿蔔鴨架湯、白玉蘿蔔燉牛腩。未來雙方也將持續合作研發聯名產品，如以糖漬老蘿蔔開發的「老蘿蔔起士」等。
高雄市農業局表示，拔蘿蔔及採毛豆體驗已成為美濃地區推動食農教育的重要品牌，未來將持續推動「從產地到餐桌」的合作模式，讓美濃這座「食材珠寶盒」發光發熱，成為高雄農業永續發展的典範。（編輯：黃世雅）1141122
