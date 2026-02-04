高雄美濃農地天坑遲未恢復 陳其邁：不處理擬扣押財產

農田被挖出巨大天坑，高雄美濃成功段這塊農地去年8月被揭露，遭不肖業者違法盜採土石、濫倒廢棄物，環保局當時就依廢清法對行為人開罰各300萬，要求盡速恢復，如今半年過去，涉案共12人已遭起訴，但天坑還沒恢復。

高雄市長陳其邁表示，「市政府會要求他們要強制執行，並且我們會扣押他（行為人）的財產，來進行強制的處分。」

眼看良田變大峽谷，市長陳其邁強調若行為人不處理，不排除強制處分；環團學者則擔憂業者回填的土方並非乾淨的泥土，呼籲市府加強監督。

台南社大環境小組研究員晁瑞光指出，「我們最怕的就是回填不是農地該有的乾淨泥土。也就是說它也有可能會是砂石場漂洗過後的泥漿水，然後裡面可能含有一些化學物質，或者營建剩餘土石方篩分出來的土方。」

除了擔心回填問題，學者表示政府仍需從源頭端控管砂石盜採問題；而美濃大峽谷案爆發後也引來土方之亂，高市府去年底也開放南星港區整地集中去化，讓工地或土資場去化後的單純土石方有地方可堆置，同時避免處理費大漲問題。

高雄市工務局建管處長沈崑章認為，「南星每天大概至少可以達到1萬方的處理量，原本的450元經協商已經降到300元，所以整個費用的部分，已經把每一方的價錢大幅地降低，所以目前處理費用的部分，應該在業界都能接受。」

建管處表示，之前土方之亂是因土資場去化後，單純土石方無處可處，只能堆置場內、導致影響處理效能，南星港區開放後已解決容量不足問題，市府也將嚴格控管，絕不讓任何土方外的廢棄物進到港區。

