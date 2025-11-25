高雄美濃4校師生登雙峰山秋祭 追思百年校長黑川龜吉

（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市美濃國小、杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小等4校師生登雙峰山，於山中「故黑川先生之碑」舉行秋祭儀式，追思百年前在偏鄉設校的日本校長黑川龜吉。

高雄市教育局今天新聞稿表示，為延續地方教育記憶，美濃國小近日偕同杉林區上平國小、龍肚國小及吉洋國小師生，登山向黑川龜吉致敬；也為「徐生明盃少棒賽」祈福，盼在歷史祝福中，為美濃少棒隊加油打氣。

美濃國小表示，黑川龜吉為日治時期瀰濃公學校第3任校長，任內看到學區幅員遼闊、學童往返辛苦，陸續設立崁頂公學（今上平國小）、手巾寮分校（今吉洋國小）、龍肚分校（今龍肚國小）3所分校，成為今日4校共同的歷史源頭。

美濃國小21日邀請3校師生上山舉辦秋祭，校方表示，這象徵本校與3分校再度在山下相聚，大家共聚一堂，也為參加徐生明盃少棒賽學生加油。

校方說明，秋祭儀式由美濃國小校長鍾易達主祭，他以客語領讀祭文，向長眠雙峰山下的黑川龜吉致敬；老師曾思涵擔任司儀，引導師生完成默禱、獻花與繞碑等儀程，總務主任張馨予負責全程攝影紀錄。

鍾易達表示，盼透過客語祭文，讓孩子感受用自己的母語說感謝，也把客家語言與地方教育記憶連結在一起。為讓儀式更順利安全，秋祭前也親自帶隊與教職員提前上山整理步道和環境。

美濃國小棒球隊員朱明宏、洪恩、陳司翰、潘祐豪、溫彥愷、吳沛晞、沈倢宇、陳奕帆、林堯圻、賴宇莫、邱鼎荃等人都參與儀式。校方說，孩子們聆聽祭文後一一獻上菊花。希望球員在山上先學會敬重與感恩，在球場上全力拚戰、勇敢追夢。

鍾易達說，未來將持續結合3所姊妹校，將黑川秋祭與雙峰山手作步道走讀，發展為具在地特色的課程，讓孩子在行走之間，理解前人為教育所做的努力。（編輯：黃世雅）1141125