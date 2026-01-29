高雄美術館豪宅設計師，打造綠裝修室內設計

【商家指南推廣專題】

近年美術館特區被視為高雄的精華區之一，因便捷的交通與生活機能，熱絡當地豪宅生活圈，使得有意入住的居民越來越多。這時，位於高雄美術館與農十六特區的豪宅設計師品牌「奧斯空間設計」就成為屋主的好夥伴。他們憑藉專業設計美感與貼近人心的服務，打造奢華又不失溫暖的頂級豪宅裝潢，給予業主舒適、幸福的居家空間。設計可以融合綠裝修室內設計中常見的收納、智能、環保等元素，為居住者帶來質感與便利的生活。

「奧斯空間設計」是高雄知名美術館豪宅設計師品牌，致力為當地居民規劃頂級又舒適的豪宅室內設計方案。品牌創辦人本身對美感有獨特的見解，深感城市中混亂的建築風格和內部設計，容易導致大眾視覺疲憊感，對美也就愈發無感，因此他決定自行創業，不斷鑽研空間規劃與美學設計，期望透過專業讓大眾都能擁有質感且舒適的居家空間。

品牌以人、物間的溝通，創作室內設計作品，他們會用輕鬆愉悅的對談模式，了解客戶對空間的需求，泯除傳統室內設計師散發的距離感，將個人美學融入生活，打造理想的空間，不論是商業空間還是居家豪宅，都能將客戶的藍圖轉為現實。特別是在豪宅設計上，結合自然光線、空間動線等元素，使豪宅更加寬敞與明亮，又不失氣派感，備受客戶肯定，逐漸打響高雄美術館豪宅設計師的好口碑。

每一個設計作品都是專屬於業主的個性化定製。我們透過深入的溝通與理解，將業主的需求與夢想融入設計中，再以流暢的動線規劃、自然光線的運用、以及精緻的材質選擇，呈現出兼具奢華與溫暖的居家氛圍。不論是追求大器風格的豪宅客廳，或是充滿品味的私人空間，皆以極致的匠人精神，為客戶打造只屬於他們的藝術生活。

主打「嚴謹到位，無微不至」的經營理念是奧斯空間對每一位客戶的承諾。我們深信，豪宅不僅是資產，更是人生故事的延伸。因此，從設計藍圖到施工監工，每一個細節都必須完美呈現，以回應業主對生活品質的極高期待。

未來，奧斯空間將持續深耕高雄豪宅市場，以卓越的設計實力與貼心的服務，成為高端住宅市場中的領導品牌。奧斯空間—不僅是設計您的房子，更是實現您理想生活的夥伴。他們未來也將持續精進團隊專業與拓展服務的多樣性，如承包大型案子或推出不同設計風格等等，搭配AI、綠裝修等元素，期望在設計界成為具有影響力的品牌，進而推動設計教育研究產業。若您有豪宅設計需求，奧斯空間絕對是值得信賴的高雄美術館豪宅設計品牌。

品牌：奧斯空間設計

電話：07-9710520

地址-

總公司：高雄市鼓山區銘傳路34號

分公司：高雄市鼓山區中華一路336號8樓之1

時間：周一-周五9:00-18:00，六日公休

官網：https://rink.cc/v9k1n

LINE：https://rink.cc/uk27l

FB：https://rink.cc/7t666

IG：https://rink.cc/2y44p

TikTok：@uspace666

