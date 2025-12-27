高雄羽球店遭冒名 誆低價出清球具誘加LINE

社群平台連發好幾篇文，自稱是羽球專賣店老闆，因身體原因決定閉店，要以低價出清球具，要求訂購者加LINE洽詢。高雄一間羽球專賣店25日起遭不明網友冒名，散播閉店出清的假消息，民眾大老遠跑來才知道被騙。

受騙消費者說道，「優惠的訊息，我們可能不會想這麼多，想說就是有優惠，可以過來看看這樣子。」

另一名受騙消費者則說：「羽毛球看有沒有比較便宜，因為羽毛球現在都很貴，所以沒有要閉店？」

民眾傻眼，而店家接到大量洽詢電話及訊息，同樣不堪其擾，趕緊通報165反詐騙專線並上網澄清。老闆氣得傳訊息質問冒名者，卻遭對方挑釁。

遭冒名店家胡老闆表示，「怕說有消費者在上面被冒名者騙，然後可能到時候，矛頭會指向是我們店家的行為。如果真的有這種詐騙行為，對我們這裡也會蠻困擾的，因為畢竟這是一個商譽的問題。」

店內羽球拍均價幾乎都在1千以上，不可能賣到百元低價。有網友表示，也有其他店家遇到相同冒名狀況，冒名者以預付訂金為由、詐騙消費者錢財。律師警告，類似的冒名行為已經觸法。

律師李茂增指出，「以其他店家的名義，在網路發表言論，這會構成《刑法》210條跟216條的偽造文書跟行使偽造文書罪，均可處5年以下有期徒刑。」

律師強調，不僅冒名發文觸法，假冒店家誘騙消費者付款，也涉及詐欺；但類似的出清文太過常見、難辨真假，消費者撿便宜前最好向店家求證，以免上當。