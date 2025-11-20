高雄翠華路施工塞爆又爆土石砸車 台電回應了

網友19日在社群平台threads上發文抱怨，停紅燈時突然聽到「碰」一聲，大量土石掉落在車上，轉頭發現一根粗大木頭就在車旁，更抱怨「從翠華路到中華路都在施工，每天塞在那邊就飽了」。（threads網友hsin_yu_1007授權提供）

高雄市交通要道中華路至翠華路段近期因台電進行地下電纜工程，導致交通嚴重壅塞，引發民怨，還有民眾在社群平台爆料，指行經該路段停等紅燈時，發現大量土石掉落車上。對此，台電南區施工處今（20）日回應，將聯繫民眾確認車輛損失狀況，若工程施工所致，將負責賠償。

「翠華路到底施工要多久？」網友19日在社群平台threads上發文抱怨，停紅燈時突然聽到「碰」一聲，大量土石掉落在車上，轉頭發現一根粗大木頭就在車旁，更抱怨「從翠華路到中華路都在施工，每天塞在那邊就飽了」，PO文一出引發不少用路人共鳴。

網友19日在社群平台threads上發文抱怨，停紅燈時突然聽到「碰」一聲，大量土石掉落在車上，轉頭發現一根粗大木頭就在車旁，更抱怨「從翠華路到中華路都在施工，每天塞在那邊就飽了」。（threads網友hsin_yu_1007授權提供）

對此，台電南區施工處說明，中華路至翠華路段目前正在進行的「高雄~雄積三、四土建統包工程」，是為了配合台積電建廠及穩定高煉、楠梓園區的用電需求所執行的地下電纜工程，工程自今年5月開工，預計明年2月農曆春節前完成，施工期長達9個月。

針對鋼板樁土石疑似砸車事件，台電監造單位表示，將儘速聯繫受損車主確認損失狀況，若確認為工程所致，將依規定辦理賠償。因施工區域狹窄，未來將加強督導承攬商處理鋼板樁整潔度，避免打設或拔除鋼板樁時，黏附的土砂脫落掉至圍籬外，影響用路人，造成類似事件再次發生。

台電進一步指出，由於中華路至翠華路段是高雄重要交通幹道，車流量大，台電已在施工前提報道安會報審議通過。為減少交通影響，台電在施工區域張貼通告、設置改道告示牌，並於車道縮減路段設置漸變段、施工標誌、交通錐及護欄等設施，夜間更加裝照明警示設備。

此外，台電也委託電信業者發送細胞簡訊提醒用路人提早改道，並與高雄市政府民防總隊交通義勇警察大隊左楠中隊合作，在各施工路段及重要路口進行交通疏導。而本工程依路證期限預定於民國115年農曆春節前完成，現場皆依預定進度施工。

