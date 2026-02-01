高雄老夫妻路邊遭男騎士暴打！惡霸黑歷史被起底 男大生：不幫對不起自己

馬姓男子在人行道逆向騎車後與老夫妻爆衝突動手毆打，路過男大生挺身制止將其壓制，警方到場帶回偵辦。（翻攝畫面／台灣新聞記者聯盟資訊平台）





高雄楠梓區上月30日發生一起街頭暴力事件，一名55歲馬姓男子在人行道上逆向騎乘電動自行車，與徒步行走的70歲林姓男子發生碰撞後爆發衝突，竟當場對林男揮拳毆打，連上前勸阻的林妻也遭推打。就讀中部某大學資工系的21歲簡姓男大生當時騎車載女友經過，目擊林男滿臉是血、無力還手，立即請女友報警，自己持安全帽上前制止，雙方一度扭打，簡男最終將馬男壓制在地，直到警消趕抵現場處理。

救護人員到場檢傷，林男臉部挫傷、其妻梁女腰部挫傷，簡男臉部與四肢多處擦挫傷；馬男則頸部與胸部挫傷。警方依傷害現行犯將馬男帶回偵辦。事後，林男夫妻與簡男皆對馬男提告傷害，馬男也反控簡男，全案已移送橋頭地檢署。

高雄老夫妻街頭挨男騎士揍 惡霸遭起底

事件曝光後，馬男過往行徑也被網友起底。有民眾指出，去年10月曾與馬男發生行車糾紛，馬男不僅攔車，還從背袋取出紅磚塊作勢砸車窗並在街頭叫囂，警方到場後，馬男一度躺地聲稱心臟不適，雙方當時未提告而送醫處理。

環保局隨後證實，馬男為楠梓清潔分隊員工，服務已逾20年。對於其當街毆打老夫妻的行為，認定行事不當，將送交職工考核會議處，並先行暫停勤務執行。

簡姓男大生事後將解救夫婦的畫面上傳至Threads，並寫下「高雄怪人真的很多，做好事的代價也是真的很重」。

男大生見義勇為還原情況

面對外界關心，簡男表示，醫藥費會由保險公司處理，「希望臉上不要留疤就好」。他也還原當時情況指出，疑似一名男子逆向騎乘在人行道上撞到老夫妻，伯伯只是詢問對方「怎麼騎車的」，對方竟突然動手毆打。

簡男說，當時經過原本只是想錄影存證並報警，但老夫妻的呼救聲讓他判斷「再不上去會出事」，於是拿著安全帽上前制止。他也自責當時沒有任何保護措施，「是我的錯」，並向家人道歉讓他們擔心。他也說，當下不幫忙真的對不起自己。

事後，受傷的老夫妻主動聯絡他致謝，簡男表示兩人看起來恢復得不錯，最後也提醒楠梓民眾外出務必注意安全。

