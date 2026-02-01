即時中心／林韋慈報導

高雄市楠梓區日前發生一起街頭暴力事件。一對年長夫妻在行人專用道散步時，遭一名逆向行駛的機車騎士撞上，對方不僅拒絕理性處理，甚至在兩人報警時情緒失控動手毆打，所幸一名路過的年輕男子挺身而出，成功制止暴行。他事後也感嘆，「做好事的代價真的很重」。

事件發生在30日下午4時許，70歲林姓男子與64歲梁姓女子正行走於楠梓區惠民捷道行人專用區時，55歲馬姓男子騎機車違規逆向闖入，意外撞上兩人。老夫婦隨即表明要報警處理，不料馬男卻突然暴怒，對兩名長者揮拳攻擊。

廣告 廣告

此時，21歲簡姓男子恰巧經過，發現林男頭部受傷、鮮血直流，上前制止並報警求助。然而，馬男不但未停止暴力，反而遷怒簡男，脫下安全帽朝他揮打。雙方因此扭打成一團，簡男最終成功將馬男壓制在地。

警方獲報後迅速趕抵，當場以現行犯身分將馬男逮捕帶回。事後，受傷的林男、梁女以及見義勇為的簡男，皆向警方對馬男提出傷害告訴。警方指出，馬嫌行為已嚴重危害公共安全，全案已依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」

更多民視新聞報導

趙少康也到場！黃國昌競總開幕 柯文哲稱：新北需要全新政治人物

桃園贓車駕駛拒檢狂飆！擦撞翻車受困 車內驚見毒品吸食器

最新／消防搶救警察！沙崙派出所黑煙竄天 疑「這原因」釀災

