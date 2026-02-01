高雄老夫婦遭清潔員暴打「血流滿面」 男大生肉身相救：直覺反應
【緯來新聞網】高雄市楠梓區上月30日下午發生一起街頭攻擊事件，一名約70歲男子遭55歲馬姓男子毆打，面部重傷流血。21歲簡姓大學生經過時見狀挺身而出，成功制止施暴者，但自身也因衝突受傷，醫療費用超過新台幣17,000元。
男大生肉身救援表示出手相救直覺反應。（圖／翻攝畫面）
本案經警方調查，事發地點位於楠梓區惠民街，當時馬男逆向騎行電動車上行人徒步區，不慎撞倒老翁，事發後老翁妻子表示要報警處理，不料馬男情緒失控，竟出手毆打老翁，導致他「血流滿面」。
簡姓男子指出，他當時與女友騎車經過，看見一名男子正毆打一對老年夫妻，立即請女友錄影存證，並撥打110報警。簡男試圖以「已經報警」勸阻施暴者，對方卻情緒失控，取下安全帽試圖攻擊他。簡男為保護他人與自身安全，將對方壓制在地，直到警方趕抵現場。過程中，他的臉部被抓傷，手部與膝蓋也有撕裂傷。
男大生肉身救援表示出手相救直覺反應。（圖／翻攝畫面）
簡姓大學生來自高雄，目前就讀於台中某大學，平日熱愛運動，常參加排球與健身活動。他表示，看到長者滿臉是血時，心中只有「幫忙擋一下」的念頭，雖然也曾擔心自身安危，但現場求救聲音不斷，讓他無法袖手旁觀。他坦言事件造成的傷勢已影響日常生活，就連與家人外出也不敢脫下口罩。
事件曝光後迅速引發社會關注，大批網友對簡男的行動表示肯定，有人主動表示願意協助支付其醫療費用。另一方面，施暴者馬男的身分亦被媒體揭露。據了解，馬男任職於高雄市政府環境保護局清潔隊，去年曾與民眾因停車問題發生衝突，甚至持磚頭威嚇，地方居民對其行為早有耳聞。
對於本次事件，高雄市環保局表示，馬男涉及不當行為，已立即停止其勤務，並將送交職工考核會議處。警方則已掌握完整影像證據，後續將依傷害罪嫌依法偵辦。市府亦呼籲民眾遇見公共危機事件時可協助蒐證與報警，由專業單位處理，以維護個人安全與公共秩序。
★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★
