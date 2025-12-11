高雄老婦深夜迷路！愛犬化身「小英雄」導航護主人回家

高雄一名老婦迷路回不了家，愛犬「小白」主動引路，成功將主人安全帶回。（圖／東森新聞）





高雄市旗津區日前有一名老婦在凌晨獨自外出，被路過民眾發現後立即報案。警方抵達時，發現老婦衣著單薄，且無法清楚說明住家位置，僅有一隻白色米克斯犬陪伴在側。就在員警尋找線索陷入僵局時，這隻小狗突然主動帶路，引導警方順利找到老婦住處，成功協助其平安返家。

高雄市警察局鼓山分局指出，警方於9日凌晨1時許抵達現場時，發現老婦騎著電動車在外徘徊，疑似迷路無法返家。員警試圖詢問住址及其出生年月日，但老婦皆無法清楚回答，身上也未帶任何身分證件，情況緊急下，員警只好先將她攙扶上巡邏車避寒。

員警詢問老婦住址及身份資訊未果，只能先將她帶上巡邏車避寒。（圖／東森新聞）

然而，當時陪伴在旁的愛犬「小白」始終不肯上車。經民眾說明後，員警才明白，小白可能是從老婦出門後，就一直緊跟在她身旁。老婦上車後，牠不斷在巡邏車前來回走動、並頻頻回頭張望，似乎試圖引起警方注意，員警理解小白的反應後，決定駕車緩慢跟隨牠的腳步。

沒想到，小白一路帶領警車穿過巷弄，態度明確、自信帶路。警方緊跟其後，最終順利抵達老婦住處。家屬當時正焦急等待老婦返家，看到警方與小白的協助深表感謝，也對愛犬在寒夜中守護主人的忠誠十分感動。

警方提醒，家中若有年長者，應多加留意其作息與外出動向，避免獨自離家造成危險。民眾也可向社會局申請愛心手鍊，或在衣物上標示聯絡方式，以便在緊急情況下能第一時間聯繫家屬，協助長者平安返家。

老婦的愛犬「小白」成功引導主人平安返家。（圖／東森新聞）

