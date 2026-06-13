高雄老字號五星飯店去年賣給建商 傳8月底後已不開放訂房

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄老字號的五星級飯店麗尊酒店，去年7月賣給興富發建設後，採售後回租方式簽1年約繼續經營，但目前證實8月底後已不開放訂房、餐廳訂席，是否走入歷史引起關注。

麗尊酒店於1998年開幕，是前高雄市副市長李登木創立，鼎盛時期在高雄有3家飯店。同在五福路上的麗景酒店，於2022年11月結束營運，以3.92億元賣給「麗隆企業」；去年7月，麗尊酒店又以14.5億元賣給興富發建設旗下子公司；集團目前僅剩2017年底成立、位於巨蛋商圈的帕可麗酒店。

廣告 廣告

興富發集團去年買下麗尊時表示，未來不排除引進國際連鎖飯店品牌接手經營，長期也考慮其他開發計畫；麗尊酒店去年9月也曾對外說明，暫時採售後回租方式，預計今年初交屋後，將簽1年短約，繼續經營到今年底。

不過，近日有民眾打電話到麗尊酒店要訂房，發現8月底後已不開放訂房、餐廳訂席，櫃台人員也透露飯店似乎今年底將結束營運。

由於興富發於2019年買下高雄華王飯店後，不久就拆掉興建「港灣1號院」大樓住宅，網友戲稱麗尊可能也會改建成「五福一號院」、「文化一號院」。

對此，麗尊酒店表示，目前租約是到今年底，雖然訂房只到8月底，但後續經營狀態尚未定案；不動產業界則分析，這塊地是商五土地，面積達509坪，未來不論是資產活化或搭配危老重建，都具備相當潛力，但目前房地產不景氣，如果繼續以飯店型態經營，應是進可攻、退可守。

【看原文連結】

更多自由時報報導

第一桶金已不是100萬？AI估「2026最新門檻」 金額嚇壞網友

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

