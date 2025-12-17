高雄老屋翻新中古屋改造推薦，專業透天設計

【商家指南推廣專題】

圖片由伸采設計提供

房屋歷經歲月洗禮後，結構、管線、動線容易變得老舊、不合時宜，影響居住安全與舒適度，因此，老屋翻修對於居住者來說勢在必行，今天要為您介紹的高雄老屋翻新中古屋改造推薦品牌伸采設計，以「修復房屋的核心結構」、「打造更長久舒適的居住空間」為理念，思考房屋內部結構和生活動線，重新打造「家」的本質，他們也擅長透天設計、新成屋設計，讓空間兼具美感與實用性。

伸采設計成立於2023年，創辦人對美學與空間秩序充滿熱愛，也觀察到市場上室內設計充斥著誤解與偏見，許多業主擔心遇上「裝潢蟑螂」而戰戰兢兢，甚至被錯誤的資訊誤導。伸采設計希望改變產業的困境，因此致力透過專業與誠信，洗清行業的負面形象，並從根本改善問題，讓房子恢復健康的脈動，獲得高雄老屋翻新中古屋改造推薦口碑。

廣告 廣告

品牌創辦人認為，室內設計不只要畫出漂亮的圖，更要從問題中尋找答案，才能將業主的夢想化為實景，其中工班協調、工程細節、比例設計、材料選擇，都是成就作品的重要關鍵，設計師也必須不斷精進，了解每一個工法與施工限制，提前預防問題發生，同時以業主的生活習慣和需求作為規劃基礎，創造能貼近生活的空間。

高雄地區的住宅型態以大樓與透天為主，伸采設計認為房子的生命力來自內在結構，若電線老舊、管線破損或防水層失效，即使外觀再華麗，也無法長久居住，而許多老屋雖然外觀陳舊，但只要透過專業的老屋翻新、中古屋改造工程，就能讓這些空間重獲新生，因此，伸采設計將工程安全與結構檢修視為首要任務，從裡到外打造耐用、安心且充滿設計感的環境。

與大樓不同，透天設計更講求動線流暢、採光均衡以及樓層間的協調性，需掌握搬運工程、層高配置、使用者互動空間。品牌會以使用者角度出發，針對每位業主的生活習慣與審美喜好進行規劃，也依據家庭成員的生活習慣，量身配置每一個樓層，打造兼具實用性與美感的居家環境。

品牌在意居住者的長期安全與舒適，專注於深入檢查老屋結構是否損壞、電線與管路是否老化、門窗是否需更換等細節，並重新規劃動線與空間使用，讓房屋在更新後更經得起時間考驗。未來，伸采設計將積極引入AI與新軟體技術，縮短繪圖作業時間，業主可依此看到真實模擬成果，提升溝通效率與滿意度。

若您正計畫進行翻修老屋，或有透天設計需求，那麼高雄老屋翻新中古屋改造推薦品牌伸采設計就是值得您信賴的夥伴，他們以穩健的施工品質、細膩的空間美感與真誠的服務精神，打造專屬於您的理想空間。

更多高雄老屋翻新中古屋改造推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：伸采設計

聯絡電話：0966-738-379

地址：高雄市前鎮區民裕街95號

營業時間：週一至週五09:00-17:00

FB：https://rink.cc/shxn8

IG：https://rink.cc/txzqs

LINE ID：@446lwctf

以上訊息由伸采設計提供