高雄老店元旦喊漲！魯肉飯、肉圓價格全調整 消費者：能理解

隨著物價與營運成本不斷上升，高雄多家知名小吃店將於2026年元旦起調整價格。其中包括擁有超過50年歷史的南豐魯肉飯，將把飯類和湯類價格調漲5元，招牌魯肉飯從70元調整為75元；而知名的李家肉圓則從每顆6元調漲至8元，漲幅超過三成；鼎富燒臘也因原物料及人事成本上漲而宣布部分商品將調整售價。儘管小吃價格上揚，多數消費者表示理解店家的處境，並願意接受合理的漲幅。

高雄多家知名小吃店因人事及原物料成本增加，不得不面臨調整價格的決定。超過50年歷史的老店南豐魯肉飯在攤位價目表旁貼出公告，宣布從2026年1月1日起調漲部分品項價格。據了解，飯類和湯類都將調漲5元，其中最受歡迎的招牌魯肉飯價格將從70元調整為75元。

對於這次的價格調整，許多排隊的消費者表示理解與接受。一位消費者認為，考慮到無論是這家店還是外面的原物料都在漲價，南豐魯肉飯漲5元的幅度算是合理的，尤其是看到他們的肉燥飯才45元。另一位女性消費者則表示，她通常會加點其他食物，因此並沒有特別注意價格的變動，只是選擇自己喜歡的食物，並支付相應的金額。

同樣將於2026年元旦起調漲價格的還有高雄李家肉圓。這家店的蒸籠內裝滿了珍珠肉圓，深受老饕喜愛，但價格將從每顆6元調漲為8元，雖然只增加2元，但漲幅超過三成。

此外，高雄的鼎富燒臘也在店門口貼出公告，表明由於原物料及人事成本上漲，將於2026年元旦起調整部分商品售價。對此，有消費者表示，如果漲幅在10%以內還可以接受，但如果超過15%，他們可能會減少消費頻率。

雖然這些平價小吃的價格上調，但大多數消費者都能理解店家面臨的經營壓力。畢竟，小吃店不僅要填飽客人的肚子，也需要維持合理的利潤才能繼續經營下去，為消費者提供美味的食物。

