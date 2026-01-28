高雄老江紅茶年營收破億 2位店長年終破百萬

高雄知名的老江紅茶，有二名店長年終拿到上百萬的獎金。（圖／東森新聞）





科技業拿高薪，餐飲業的年終有人也很有看頭，高雄知名的老江紅茶，發出的年終獎金有二名店長拿到上百萬的年終獎金，最高的還領到141萬，讓上門的顧客驚嘆又羨慕，餐飲業竟然有這麼高的年終，老江紅茶14家分店年營收破億，業者說是照分店的業績來和店長的表現來發放，願意讓員工分享紅利。

鐵板上不停的在煎蛋餅，出爐後要火速的送到顧客的桌上，這是高雄知名的老江紅茶，而顧客最愛點的就是招牌的火腿蛋吐司和紅茶牛奶。

顧客：「火腿蛋吐司對，他們比較有名的，（這樣一組要多少錢），這樣子加紅茶牛奶的話，這樣子是114元。」

火腿蛋吐司和紅茶牛奶，不過這一分早餐吃下來要114元，真的不便宜，但是老江的生意還是相當好，而老江紅茶今年的年終獎金，有二名店長拿了百萬大紅包，一個是拿了141萬，其次是102萬，第三名的店長也拿了72萬年終，真的讓民眾看了好羨慕。

民眾：「很驚訝耶（怎麼說），經營早餐店還有宵夜店對吧，可以領到這麼多錢的年終，很驚人，（有沒有很心動想要）有。」

民眾：「但他們也很辛苦，他們很辛苦對（你覺得他們應該就對了）對。」

而老江紅茶高雄台南14家分店，一年的總營業額破億，生意相當好也願意讓員工分紅。

老江紅茶營運長張皓翔：「其實發放比例除了各店的業績之外，當然還有店長的綜合的評估，然後以及他門市帶隊，帶領員工的方式，這些都有在我們考核評分範圍內。」

餐飲業雖然辛苦，但是看到這豐厚的獎金，辛苦也值得。

