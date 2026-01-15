高雄老父焦急報案尋57歲兒 警搜3小時驚見「人倒臥1樓天井」

記者陳佳鈴／高雄報導

一名老父親因遲遲聯繫不上同住的57歲洪姓兒子，警方獲報趕抵現場展開地毯式搜索，竟在公寓一樓隱蔽的天井處發現失聯的洪男。(示意圖/資料照)

高雄市前鎮區今（15）日下午發生一起墜樓命案。一名老父親因遲遲聯繫不上同住的57歲洪姓兒子，在家中遍尋不著人影，擔心發生意外，遂心急如焚地向轄區警方報案協尋。豈料，警方獲報趕抵現場展開地毯式搜索，經過約3小時的追查，竟在公寓一樓隱蔽的天井處發現失聯的洪男，但他已明顯死亡，家屬悲痛不已。

前鎮分局於今日下午1時30分接獲洪姓老翁報案，指稱其兒子無故失蹤，電話也無人接聽，請求警方協助。員警獲報後立即趕赴洪家查訪，除安撫家屬情緒外，也同步調閱大樓內外監視器過濾行蹤，並針對該公寓大樓的死角進行逐層搜索。

廣告 廣告

經過長時間的搜尋，員警於下午4時40分許，在該棟公寓一樓的公共天井空間發現倒臥的洪姓男子。警方隨即通報119救護人員到場評估，無奈洪男身體僵硬、已無呼吸心跳，明顯死亡多時，因此未送醫搶救。

鑑識人員初步勘驗現場，研判洪男疑似是從公寓5樓住處墜落至1樓天井，現場並無打鬥痕跡，住家門窗亦無遭破壞跡象，初步排除外力介入及他殺嫌疑。目前警方已完成現場採證，並協助家屬處理後續事宜，全案將報請高雄地檢署檢察官進行相驗，以進一步釐清確切死因及墜樓過程。

更多三立新聞網報導

大學生網購i17假連結誆「帳戶凍結」存款歸0！中警反詐公車急上路救援

肯德基蛋撻店收山？宣告「走入歷史」 員工爆雷全說了：只是改版

比保溫杯含鉛更毒！家中「雙毒」共伴！家中3處成隱形毒窟

南投鳳凰山6旬翁突「失溫軟腳」 12警義消接力抬下山

