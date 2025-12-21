高雄老牌建商欠3億倒閉！12戶慘被法拍 買家血本無歸

高雄岡山區近日傳出房市震撼彈，地方經營多年的建商「駿信建設」因財務周轉失靈。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄岡山區近日傳出房市震撼彈，地方經營多年的建商「駿信建設」因財務周轉失靈，爆發逾新台幣3億元債務危機，正式停業。旗下知名建案「永富發官邸」雖已完工，卻因建商倒閉，導致名下12戶住宅與多個車位遭法院強制執行並送上法拍，讓原本已付款、甚至進行裝潢的購屋民眾，面臨無法入住的窘境。

地方經營多年的建商「駿信建設」因財務周轉失靈，爆發逾新台幣3億元債務危機。（示意圖／翻攝自pixabay）

駿信建設成立於2008年，深耕高雄地區約17年，在岡山一帶頗具知名度。「永富發官邸」位於學區精華地段，規劃為5層樓電梯公寓，共6棟、40戶，周邊鄰近國小、國中、航空技術學院與文化中心，距離岡山車站車程約10分鐘，生活與交通條件優越，推出後銷售表現亮眼，迅速售出28戶。

然而建商近期接連傳出票款跳票與支付命令到期未清償，多筆債權遭併案執行，累計金額超過3億元。最終法院針對其名下資產展開強制執行，包含12戶住宅、3個平面車位及4個機械車位，全數查封並進入法拍程序。

「永富發官邸」位於學區精華地段，規劃為5層樓電梯公寓。（示意圖／翻攝自pixabay）

此次法拍過程引發市場高度關注，該批物件歷經多次停拍與底價調整，一拍總底價訂為1億4585萬餘元，換算單價約每坪40萬元以上，明顯高於區域行情。由於總價門檻偏高，一般投資人難以進場，最終由高雄在地自然人債權人選擇以底價承受，此舉主要是為避免進入二拍後價格下修，進一步擴大損失。

根據法院執行紀錄，遭法拍的12戶住宅皆已完工，並配置基本廚衛設備。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，根據法院執行紀錄，遭法拍的12戶住宅皆已完工，並配置基本廚衛設備，現場甚至可見部分單位正在裝潢中，亦有自稱為原購屋人的民眾出面陳述權益。由於建商在尚未完成過戶前即倒閉，這些已繳交頭期款甚至分期款的買方，在法律上僅能以債權人身分主張權利，保障相對有限，權益受損情形嚴重。

