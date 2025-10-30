高雄老牌魯肉飯停業6天復業！改用冷凍豬、暫停內用

南豐魯肉飯30日恢復營業。（圖／翻攝臉書／御魯發（南豐魯肉飯最新品牌））

台中爆發非洲豬瘟後，全國啟動15天禁宰豬隻措施，衝擊各地以豬肉為主打的餐飲業者。高雄知名排隊美食「南豐魯肉飯」原先因應禁宰政策，已於10月24日至29日停業6天。昨（30）日店家恢復營業，改以冷凍豬肉供應，不過因應廚餘暫停回收，目前僅提供外帶服務，暫不開放內用。

位於高雄市苓雅區自強三路的南豐魯肉飯，平日開店經常吸引大批民眾排隊購買。儘管停業6日後重新開張，仍吸引不少熟客上門。不過店員對於是否受到疫情與禁令影響、業績是否下滑等問題，則以「老闆不在」為由婉拒回應。

店家也於攤位張貼公告表示，因應中央政府延長禁宰政策，現階段已改以合法冷凍豬肉應急，販售狀況依肉商供貨情形為準，另因暫停廚餘回收機制，現場僅提供外帶，請顧客配合。

此次禁宰措施延長至15天，導致全台市面上溫體豬肉供應中斷，使依賴溫體豬的小吃攤與傳統餐館面臨不小挑戰。南豐魯肉飯即為受影響店家之一，雖已盡快恢復營業，但短期內供應模式及營運方式皆須配合政策調整。

