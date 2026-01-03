高雄老眼鏡行歇業！老闆曝真實原因 在地人不捨：又是一個時代的眼淚

生活中心／彭淇昀報導

高雄鹽埕區在地40年的眼鏡店「第一眼鏡」，近期突掛出「結束營業大出清」的紅色布條。店家表示，最後營業日為12月31日，之後就要退休了，不少在地人不捨直呼，「又是一個時代的眼淚」。

高雄鹽埕40年眼鏡行「第一眼鏡」歇業。（圖／翻攝自Google maps）

老字號眼鏡行「第一眼鏡」位於高雄鹽埕區，臉書粉專於去年11月就曾發布即將歇業消息，「第一眼鏡在地經營40年，我們即將在今年12月31日結束營業，謝謝各位親愛的顧客長久以來的支持，歡迎在最後的時刻與各位相見」。

店家門口也掛起紅色布條，寫著「結束營業大出清，12月31止」。店家表示，退休後將直接關店。實際查詢Google評論，該店評價高達5.0顆星，不過已標註店家「永久歇業」。

不少網友、在地人紛紛直呼，「記得小時候配眼鏡到孩子出生（現今），此時小孩變成大朋友了，延續3代的眼鏡行。老闆親切、服務優質、價格公道」、「老闆人真的超好」、「老闆人很和善，且修理非常快速」。

