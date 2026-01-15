高雄老翁報案「兒子失蹤」！警在住家天井發現遺體 初判無外力介入

高雄市前鎮區崗山中街今日下午發生一起死亡案件。一名洪姓老翁向警方報案，表示其兒子失蹤，請求協助尋找。警方前往住處訪查後，確認其兒子並未外出，最終在住宅天井內發現其遺體。

高雄前鎮住宅天井驚見男屍，警方初判無外力介入。（圖／報系資料照）

前鎮分局瑞隆派出所於15日凌晨1時30分接獲洪姓男子報案，稱57歲兒子下落不明。警方隨即調閱相關影像並進行查訪，於凌晨4時40分在住家天井內發現人。

警方會同119救護人員到場查看，確認洪姓男子已明顯無生命跡象，現場未發現打鬥或外力介入痕跡，初步研判並非他殺。鑑識人員已到場進行蒐證，後續將依程序報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

