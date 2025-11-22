高雄老翁橫切馬路害年輕男摔車 還出手掐脖「用安全帽毆打」

一起行車糾紛在高雄鼓山區南屏路上演，一名65歲曹姓機車騎士橫越車道的「切西瓜」行為，導致29歲楊姓男子為閃避而自摔並發生擦撞。事件隨後演變為肢體衝突，楊姓男子控訴被對方掐脖子並用安全帽攻擊，但警方表示當時他並未提出刑事告訴。整起事件從車禍到衝突的全過程被監視器完整記錄，警方先以車禍處理，正在釐清雙方肇事責任。

在高雄鼓山區南屏路發生的這起事件，根據監視器畫面顯示，65歲曹姓機車騎士從左側停車位橫越馬路，這種被稱為「切西瓜」的危險駕駛行為，導致29歲楊姓男子為了閃避而自摔，隨後雙方又發生擦撞。

當雙方等待警消到場時，疑似因長輩想要移動現場，雙方從口角演變成肢體衝突。（圖／TVBS）

在警方到場處理時，現場氣氛十分緊張。原本在一旁的65歲長輩情緒激動，對年輕人表示：「年輕人不要這麼衝動，我快70歲了，不需要對我大聲，我兒子也不敢對我這樣。」隨著雙方爭執越來越激烈，員警和路人都上前勸架.

對年輕人表示：「年輕人不要這麼衝動，我快70歲了，不需要對我大聲，我兒子也不敢對我這樣。」（圖／TVBS）

楊姓男子向警方表示，他被對方掐脖子，還被用安全帽攻擊。他解釋道：「他後續情緒激動之後，脫安全帽之後拿安全帽打我，我就一直擋啊。」而曹姓長輩則反駁：「這樣不應該嘛，對一個老人家你這樣子嗎，我要打他我怎麼打他。」

轄區龍華派出所長洪子棠表示：「楊男稱遭對方傷害部分，目前表示暫時不提出刑事告訴，警方已告知相關訴訟權利。」雖然楊姓男子事後在網路上指控長輩有動手掐脖子、用安全帽打人，但警方指出，楊姓男子當時雖然控訴對方有動手，卻沒有提出告訴，因此警方只依車禍處理，目前正在釐清雙方肇事責任。

