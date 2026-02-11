高雄老翁飆獨輪車推輪椅嬤出行！網嚇傻 警開罰最高3600元
[Newtalk新聞] 高雄一名男子騎電動獨輪車推坐輪椅的阿嬤，一路穿梭在鹽埕區街道，畫面怵目驚心，網友將行車紀錄器畫面上傳社群平台，直言「看過無數種推阿嬤曬太陽的方式，這方式倒是頭一次」，警方指出，已違反《道路交通管理處罰條例》，將處1200元以上，3600元以下罰鍰。
網友PO出行車紀錄器畫面，只見一名老翁騎電動獨輪車推輪椅，而輪椅上還坐著一名阿嬤，並且在市區穿梭的速度不慢，甚至轉彎過程中能看到老翁操作嫻熟，顯然經常騎乘電動獨輪車。
影片曝光後引起網友熱議，紛紛留言「你的馬路怎麼比我的馬路還好玩」、「好怕之後換阿嬤推阿公」、「看這姿態（幾霸芬），沒少摔倒又爬起來」，不過原PO也直言「希望不要遇到更恐怖的」。
鹽埕分局指出，尚未接獲相關報案，有關民昨日於鹽埕區瀨南街違規行駛電動獨輪車之行為，已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，處行為人新臺幣1200元以上，3600元以下罰鍰，並當場禁止其行駛或使用，將審慎檢視影片內容，根據法規要件依法處理。
