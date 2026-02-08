高雄老闆疑「工程款談不攏」 尾牙吃一半遭包商撂10人「當場押走」

高雄市大寮區7日深夜發生街頭暴力事件。（圖／翻攝畫面）

高雄市大寮區7日深夜發生街頭暴力事件，一場公司尾牙餐敘疑因工程款項爭議爆發衝突，竟演變成擄人與傷害案件。警方獲報後迅速啟動快打部隊，並在案發約14公里外尋獲遭帶離現場的公司負責人。全案目前已有包含主嫌在內共10人到案，依法移送偵辦。

警方指出，林園分局於7日晚間10時13分接獲報案，指稱大寮區光明路二段一帶發生糾紛。員警趕抵現場時，相關人員已離去。經初步了解，某公司當晚舉辦尾牙聚餐，席間48歲林姓負責人與37歲郭姓男子因工程費用問題發生口角。

廣告 廣告

郭男在敬酒過程中與他人爭執，經林姓負責人上前協調後，雙方仍未化解歧見。郭男隨即離席，稍後竟糾集約10人返回現場，強行將林姓負責人帶離，引發現場一度混亂，甚至傳出砸毀物品情形。

警方獲報後立即展開搜尋行動，最終於林園區堤防路尋獲林姓男子。當時他頭部受傷，但意識清楚，隨即由警方協助送醫治療，所幸無生命危險。

案發後，郭姓主嫌自行到案，其餘涉案人員也在5小時內陸續被警方拘提。全案經報請高雄地檢署指揮偵辦，依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。

警方呼籲，民眾面對糾紛應保持理性，透過合法管道處理爭議，切勿因一時衝動釀成刑事責任，造成無法彌補的後果。



回到原文

更多鏡報報導

他欲領亡父15萬存款辦後事 心痛遭行員拒絕：要證明「我爸是我爸」

上班通勤1小時值得嗎？「這地區」員工狂哀號：塞車就占一半

妹子做水電「沒年終好悲傷」薪水也不漲 網：其實很有市場

身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的