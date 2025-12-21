高雄耶誕黃金周首日湧10萬人潮 市府出動3倍警力加強維安

「高雄耶誕生活節」黃金周20日在中央公園盛大登場，總計吸引超過10萬人潮到訪，因應北捷隨機傷人事件，高雄部署3倍警力強化維安規格。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

「高雄耶誕生活節」黃金周20日在中央公園盛大登場，首日「Golden公園大舞台」由落日飛車、Gummy B、無妄合作社等樂團帶來精采演出，更集結超過150攤「Merry買你的市集」，廣大消費人潮延伸至鄰近六合夜市、新堀江、玉竹等商圈，總計吸引超過10萬人潮到訪，因應北捷隨機傷人事件，高雄部署3倍警力強化維安規格。

高市府經發局長廖泰翔表示，高雄耶誕生活節邁入第3屆，今年以連續5天的25組浪漫音樂策展，並展現高雄各大商圈特色的市集陣容，一次在中央公園呈現，更推出「心願放大卡」，聯手13家百貨提供民眾最超值的耶誕好禮。

廖泰翔指出，耶誕黃金周首日活動登場，就吸引超過10萬人潮到訪，高市府也因應19日北捷事件，部署3倍警力強化維安規格，並在中央公園活動會場、捷運站出入口、周邊重要交通樞紐增派警力巡邏，確保公共安全，讓民眾朋友安心。

六合觀光夜市理事長莊其章表示，高雄耶誕生活節是許多高雄人最期待的冬日約定，自11月底中央公園26米耶誕樹點燈以來，加上美麗島捷運站的耶誕燈光造景，已連續好幾個周末都吸引滿滿人潮，現在許多攤商都加緊備料，要備戰還有4天演出的「耶誕黃金周」以及跨年的冬日節慶商機。

