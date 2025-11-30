高雄聖誕市集突停電! 攤商"摸黑做生意" 都發局:已排除

南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導

高雄聖誕生活節28日正式展開，不過卻有民眾，前往逛聖誕市集的過程中，發現攤位的電力忽明忽滅，部份業者居然得摸黑做生意，經發局獲報，立刻到場檢視，初步檢查，疑似是有一顆插座接觸不良，已重新接回，排除狀況。





聖誕小鎮市集，為了吸引顧客上門，不少業者會在攤位上，擺放聖誕裝飾，但電力供應一旦不穩，少了燈光，確實少了一點聖誕氣息。（圖／民視新聞）





傍晚的聖誕市集，剛點燈正要營業，卻有民眾來覓食，發現怎麼後半部的攤位，全都一片黑漆漆，業者只能摸黑做生意。攤位前的電子菜單，一度無法顯示螢幕，帳棚裡的燈光，好不容易亮了，不到一秒又熄了，排隊等點餐的民眾也滿腦子問號，摸不著頭緒。原來這裡是高雄聖誕生活節，系列活動的聖誕小鎮市集，28號浪漫展開，周末吸引大批民眾來走逛，但卻被直擊，攤位的電力出狀況。攤販表示，昨天的話其實就是有一點，應該是我覺得電量乘載大小，流量比較沒有統一，所以就會有一點忽大忽小的感覺、應該是...電壓不足吧，今天就不會啦，就處理好了。

還好電力不足的小插曲，15分鐘後就排除，周邊浪漫的燈海裝飾不受影響，繼續陪伴民眾過節。（圖／IG@阿捷的打飯班 旅遊&美食分享）





由於聖誕小鎮市集，不只有各式美食攤位，還有飾品、手作小物等，為了吸引顧客上門，不少業者會在攤位上，擺放各式需要燈條增添節慶氛圍的聖誕裝飾，若少了燈光，確實少了一點聖誕氣息，經發局接獲通報，也趕緊到場處理。高雄市經發局副局長陳怡良表示，高雄聖誕生活節，從11月28日起連續三周，在中央公園設有中央聖誕小鎮市集，昨日因設置電線疑似有一處插頭接觸不良，經現場查察並重新結合插頭，立即排除。

還好電力不足的小插曲，只影響15分鐘，聖誕市集的電力就恢復正常，和周邊浪漫的燈海裝飾，以及26公尺高的主題聖誕樹，繼續陪伴民眾到聖誕節。





