高雄聖誕生活節五天連唱不間斷 25組超強卡司炸燈中央公園

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「高雄聖誕生活節」舉辦邁入第3屆，今年活動於11月28日在中央公園正式點燈，高雄市政府經濟發展局今(9)日在市政會議報告活動籌備情形，表示12月20日至24日安排連唱五天的超強卡司表演，邀請民眾共襄盛舉。陳其邁市長期盼活動可結合百貨業者刺激消費，在年末之際再衝刺一波商機。

經發局表示，「2025高雄聖誕生活節」活動包含光環境、音樂表演、特色市集及商業串連等，其中的活動亮點12月20日至24日「聖誕黃金週-Golden公園大舞台」，首次連唱五天的超強卡司表演，創歷年之最，包括落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER、鄭宜農、韋禮安、Gummy B、洪佩瑜、傻子與白痴等25組超豪華陣容，陪民眾歡樂浪漫直到跨年，詳情可至活動官網查詢。

另外，市府主計處在會中報告今(114)年度資本支出執行情形，陳其邁請各機關積極執行，以提升整體執行率。而針對議員在市政總質詢的建議事項，陳其邁也請各機關務必積極研議辦理。

氣溫逐漸降低，日夜溫差較大，陳其邁請社會局、民政局及各區公所持續加強街友與獨居長輩等弱勢族群的保護措施，亦請消防局、民政局持續宣導民眾確實安裝住宅用火災警報器，確保居住安全。

新聞局所屬高雄廣播電臺導播陳嬿竹，榮獲今年第60屆廣播金鐘獎「音效獎」，亦是高雄廣播電臺連續第三年稱霸廣播金鐘獎音效獎，陳其邁在市政會議上頒獎表揚陳嬿竹，肯定其表現。

此外，本市鳳山高中、復華中學及美國學校學生參與德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團，於「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」，榮獲金牌殊榮，陳其邁同樣予以表揚。（圖╱高市府提供）