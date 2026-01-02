高雄聖誕生活節吸引破百萬人潮 聖誕樹本週日熄燈倒數

南台灣最浪漫聖誕饗宴「二○二五高雄聖誕生活節」，本週日（四日）晚間十二時中央公園二十六米聖誕樹將正式閉幕，為長達一個多月的高雄聖誕月劃下圓滿句點；本屆聖誕生活節自去年十一月廿八日登場的「聚光成城 聖誕禮讚」光環境點亮中央公園後，每週末登場百攤特色市集以及十二月廿日起澎湃展開的「Golden公園大舞台」，二十五組超強卡司連唱五天的精彩策劃下，創下單月破百萬人次造訪的新紀錄，更成功擴大節慶人潮效應至鄰近百貨與商圈，尤其新堀江商圈、中央公園商圈更週週湧現人潮，尤其青年消費族群顯著回流，商圈理事長大讚「年輕時髦、人潮再現的商圈回來了」！(見圖)

高市府經發局廖泰翔局長今(二)日表示，自一一二年起舉辦的「高雄聖誕生活節」，每年皆不斷創新，今年第三屆除了優化活動內容外，更配合光環境展期首度將活動期間拉長為「聖誕月」，從親子溫馨的「中央聖誕小鎮」到熱血搖滾的「聖誕黃金週」，讓中央公園在單月不僅吸引超過百萬人次造訪，也帶動超過二千二百萬元的市集營收；此外，在公私部門合作下，串聯在地商圈夜市與全市百貨公司，推出「心願放大」聖誕驚喜，包括「市集滿二百送五十」及「十三家百貨憑卡驚喜贈」兩大優惠方案，讓參與的民眾感受到高雄最具誠意的年末祝福，並大幅提升商圈夜市店家的參與度，同時促動百貨業績顯著成長，為後續的跨年、寒假與春節檔期提升消費動能。

新堀江商圈理事長楊翔茗指出，今年「高雄聖誕生活節」期間拉長，自十一月廿八日光環境點燈起，到十二月廿四日每週末都有市集活動不僅人潮滿滿，更透過商圈夜市券導流機制，吸引大量年輕客群與外國遊客深入商圈巷弄，讓新堀江再度成為打卡熱點，不僅許多在地老朋友再次走入商圈重溫回憶，更迎來許多年輕朋友、外地遊客甚至外國觀光客，讓人潮澎湃熱鬧的場景再現。期待每年聖誕生活節都在中央公園與大家相見，更歡迎各位朋友常來中央公園商圈與新堀江走走，成為全台最亮眼的潮流地標。

中央公園商圈理事長林濬鴻提出，近年「高雄聖誕生活節」活動的舉辦，讓商圈逐漸嶄露商機，更加特別感謝高市府在聖誕月前完成商圈內的道路改善工程，修整後的路面大幅提升消費者逛街的舒適度與安全性，現代化的街區設計更吸引無數年輕人前來街拍攝影，帶動社群討論度；良好的購物環境是商圈永續發展的基礎，修繕後也成功吸引更多餐飲店家、咖啡店、服飾店進駐，一起在這個冬季以嶄新商圈氣象迎接人潮。

大統集團張銘池副總經理說明，在「高雄聖誕生活節」活動期間，中央公園周邊湧現大量參與賞燈與活動的民眾，帶動整體城市節慶氛圍，也同步提升鄰近商圈的人流表現；緊鄰活動場域的大立百貨，受惠於節慶人潮外溢效應，館內來客明顯增加，業績較去年同期成長約15%，成功串聯戶外城市活動與室內消費場域。為呼應聖誕佳節氛圍，大立百貨於聖誕節當天特別舉辦「午後樂章」音樂演出，透過輕柔溫暖的現場演奏，營造適合闔家共遊的節慶體驗，該活動吸引眾多民眾駐足欣賞，進一步延長館內停留時間，提升整體參與度，展現百貨業者積極響應城市大型活動、共同營造節慶生活圈的正向成果。

位於中央公園商圈的OFFLINE Kaohsiung老闆Evan說，近年來高市府重新改造商圈內環境與店家進駐補助等資源挹注下，已有多家餐飲品牌進駐，與原有玉竹十七巷餐酒館、選物店既有品牌串連，商圈已展現嶄新風貌，並先後舉辦TWICE演唱會應援「K-POP隨播即跳」、萬聖節「恐怖原宿派對」等活動，逐漸帶動人潮復甦，使中央公園商圈重新成為年輕人的潮流聚集地；這次搭配十二月「高雄聖誕生活節」主題，也推出聯誼、主題After Party及金曲派對等系列活動，也在「商圈優惠券」的人流導引機制下，店內人潮爆滿，看到商圈重現轉型為餐飲及流行次文化潮流為主，對未來的經營充滿信心，未來也有在商圈展店計畫。

經發局提醒，位於中央公園的「聚光成城 聖誕禮讚」光環境展演將持續璀璨點亮高雄，展出期間至一月四日止，包含二十六公尺高的「永恆星冠」聖誕樹、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等十二組特色燈飾，每日下午五時三十分至晚上十二時點燈，請民眾與遊客把握最後周末機會，與親友共同感受浪漫氛圍。