高雄聖誕生活節展現高人氣 週末兩天破20萬人

「二○二五高雄聖誕生活節」最受矚目的「聖誕黃金週」，集結二十五組超強音樂卡司與超過一百五十攤聖誕市集炒熱中央公園，廿一日音樂表演Golden大舞台由三組高雄音樂人代表-滅火器、洪佩瑜、淺堤領銜開唱，以及固定客、羊米人及過敏症候群一同帶來熱血浪漫兼具的聖誕表演，將氣氛推向高潮；而在環境升級改善後的中央公園商圈，高市府青年局更響應聖誕生活節，於六日分別舉辦「Merry Band Vibes」音樂展演、「Merry KPOP Night」即播即跳，兩大加碼活動吸引青年朋友走入商圈放肆同歡。聖誕黃金週前兩日滿滿精彩活動加上「心願放大卡」消費滿額送商圈夜市券加持，共吸引超過二十萬人次湧入中央公園與鄰近商圈，共同沉浸南台灣獨有的聖誕週末盛會。(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(廿二)日說明，首次登上高雄聖誕生活節的「金曲樂團」滅火器，一登場便以〈人間條件〉、〈新歌六號〉、〈火山戀曲〉、〈一百夜〉等名曲送給全場觀眾聖誕祝福，主唱楊大正更在台上感動說「我們的青春都在中央公園這裡」，看見高雄這幾年逐步完成城市轉型，有著很大的進步與改變時，回到乘載著青春記憶的中央公園開唱，看見玉竹商圈依舊孕育著許多次文化與創作能量，相當感動，期盼高雄能永遠保持活力，持續在這片土地上長出新的生命。

同樣出身自高雄的「金曲金馬雙料得主」洪佩瑜，當日帶來〈廢到月亮〉、〈成功配對〉、〈無慣例的早晨〉等歌曲，以細膩嗓音陪伴觀眾度過夜晚；才剛完成北流大型演唱會的她，這次回到高雄演出格外有感觸，直呼「有一種好親切的感覺！彷彿能重新RESET自己」。連續三年登場聖誕生活節的高雄在地樂團淺堤，主唱依玲也感性提到很開心能在最愛也最熟悉的高雄演出，並不藏私介紹玉竹商圈裡推修改衣服、添購行頭的推薦好店，並在演唱〈恬恬一下仔〉前針對近日社會憾事祈願，「希望大家在年末時刻，能繼續相信世界裡仍有溫暖，相信愛終將戰勝一切」。

高市府經發局廖泰翔局長表示，每年十二月聖誕前週末來中央公園過聖誕，已成為高雄與市民朋友的冬日重要約定；本屆聖誕生活節不僅有規模更大的光環境策展、音樂表演，更推出「心願放大卡」，以市集消費滿額送五十元商圈夜市券的聖誕優惠，要將廣大的節慶人潮導流中央公園鄰近的六合、新堀江等各大商圈，尤其今年度剛完成硬體改造工程的中央公園商圈，不僅整體玉竹街市容與道路規劃轉型，並且有許多飲品、服飾、餐酒館等新店家進駐於此，已成為不同過往的消費風貌。

青年局這次特別響應聖誕生活節，舉辦「Merry Band Vibes」音樂展演、「Merry KPOP Night」即播即跳兩大活動；青年局談到，轄下的「雄校聯社團養成實驗室」設於中央公園玉竹商圈，作為學生青年社團交流與展演的重要場域，這次配合節慶最後一個週末在玉竹商圈帶來音樂與舞蹈兩大活動，結合「高速青春」音樂培育計畫樂團及校園社團能量，並攜手經發局串聯周邊市集資源，將青年音樂與街頭舞蹈帶入商圈節慶動線，不僅為青年創作者提供實際展演舞台，也同步帶動人潮與消費動能，展現跨局處合作結合青年政策與商圈發展的具體成果。

中央公園商圈圓知圓味李小姐指出，該店十一月才剛接受經發局開店補助在中央公園商圈展店，服務對象多為學生，這次經發局在中央公園舉辦二○二五聖誕生活節活動，周邊來逛街的遊客增加許多，來客數也增加至少一成以上，非常感謝高市府的活動，除了商圈曝光度增加，也成功將遊客帶入商圈裡面。

經發局補充，「二○二五高雄聖誕生活節」精彩活動將持續至十二月廿四日平安夜。接下來還有美秀集團、糜先生、鄭宜農、韋禮安等重量級嘉賓接力開唱，誠摯邀請民眾與外地遊客把握最後機會，來到高雄感受全台最浪漫的聖誕活動，更多活動資訊詳情請至活動官網(https://kaohsiung-christmas-party.tw)查詢。