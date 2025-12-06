高雄聖誕生活節帶動新堀江中央公園商圈湧人潮業績成長三成
上週五十一月二十八日正式點燈的二0二五高雄聖誕生活節，於中央公園登場的二十六米聖誕樹與「煙霧雪花」引爆社群話題。昨天十二月五日中央聖誕小鎮市集邁入第二週，廣大人潮擴散至鄰近商圈夜市，包括新堀江商圈、中央公園商圈及六合夜市整體買氣提升。
經發局長廖泰翔表示，邁入第三年的高雄聖誕生活節，已經是南台灣最受矚目的冬日饗宴，繼去年首度引入日本知市集品牌B-1Grand Prix美食大賽，今年聖誕生活節要給大家意想不到的驚喜，不僅加碼連續三週「中央聖誕小鎮市集」，更帶來創紀錄「連續五日」接力開唱的Golden公園大舞台。
昨日公佈五日全卡司，韋禮安、落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER等二十五組超強陣容，浪漫熱情絕對超乎以往。接續更有結合市集消費滿額的彩蛋好禮，要給大家最澎湃的冬日購物驚喜，絕對不容錯過。
新堀江商圈理事長楊翔茗表示，新堀江商圈是高雄極具特色商圈之一，是老高雄人共同回憶，上週末中央公園聖誕樹點燈後，六日人潮不斷，店家營業額已明顯提升三成以上。
楊翔茗指出，隨著聖誕生活節多樣精彩內容陸續公布，帶動網友熱烈討論，店家也磨刀霍霍期待「聖誕黃金週」到來，持續準備備料與新品，甚至開始進行聖誕佈置，要歡迎全台灣的好友，今年聖誕就來高雄新堀江浪漫一場。
位於中央公園商圈的彬室咖喱餐酒館 binbistro老闆阿彬表示，近期市府整建商圈硬體環境，商圈營造氛圍媲美日本街道商場，已陸續迎來人潮，上週末點燈後，蠻多看完燈飾的民眾，都會順道來商圈吃飯小酌，增加滿多外地遊客的。
中央公園商圈開店檢茶站餐飲小館老闆指出，聖誕樹點燈後，人潮越來越多，營業額翻倍，也期待市府可以多舉辦特色活動。
在新堀江商圈內的小青檸店家表示，聖誕活動啟動後，不僅買氣明顯提高，許多常客朋友，更驚訝新堀江一帶湧入滿滿逛街人潮，年輕時的榮景悄悄重現，非常感動。
經發局補充說明，中央聖誕小鎮市集於十二月七日至九日、十三日至十五日於中央公園繼續熱鬧舉行，現場更舉辦聖誕書籍閱讀區、兒童繪圖等一系列親子活動，並且推出「聖誕傳情」活動，於服務台可免費領取本次活動的主視覺明信片，寫下給朋友、家人或愛人的祝福，主辦單位將免費替您郵寄這份溫暖心意。
