高雄聖誕生活節推出「心願放大卡」 雙重回饋送聖誕禮

南台灣最強聖誕饗宴「高雄聖誕生活節」自十一月廿八日正式啟動，二十六米聖誕樹點亮中央公園，吸引每週末數萬人潮造訪！本週六至下週三（十二月廿日至廿四日）起，更將進入眾所矚目的「聖誕黃金週」，不僅有落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER、鄭宜農、韋禮安等二十五組超強卡司「連續五天」開唱，高市府經發局更聯手高雄十三家百貨公司，推出專屬高雄聖誕回饋「心願放大卡」活動，於十二月廿至廿四日期間可至現場領取心願放大卡，即享「市集消費滿二百送五十元商圈夜市優惠券」及「十三家百貨憑卡聖誕優惠」雙重回饋，百貨好禮包括iPhone、千元餐飲券抽獎以及直送一百元購物金、旋轉木馬免費搭乘、溜冰券等多項好康，最浪漫的冬日購物指南就在高雄聖誕生活節。(見圖)

經發局今(十五)日說明，「心願放大卡」將於十二月廿至廿四日下午二時於「Merry買你的市集」現場四處心願放大卡服務台發放，每人每日現領乙張；憑心願放大卡在市集消費滿一百元即可於攤商獲得一章，集滿兩章即可兌換面額五十元的「商圈夜市優惠券｜聖誕版」乙張，可用於全市四十多處商圈夜市及四百多家合作好店，消費直接折抵；憑此卡到高雄十三家百貨公司，還可兌換驚喜好禮與優惠！活動資訊詳情與優惠內容請至「高雄聖誕生活節」官網(kaohsiung-christmas-party.tw)及各百貨官網查詢。

經發局廖泰翔局長表示，邁入第三年的高雄聖誕生活節已經是高雄市民最期待的冬日約定！自聖誕樹點亮以來，每週末廣大人潮更帶動週遭新堀江商圈、中央公園商圈、六合夜市龐大的節慶消費人潮，為帶給參與民眾更澎湃的聖誕驚喜，經發局更與全市十三家百貨公司聯手，推出「心願放大卡」，將在十二月廿至廿四日「Merry買你的市集」市集現場限量發放，民眾在市集消費滿一百元即可集一章，集滿二章（消費滿二百元）即可獲得一張面額五十元的「商圈夜市優惠券」；此外，憑此卡到高雄十三家百貨公司，皆可兌換驚喜好禮與優惠，包括免費旋轉木馬搭乘、一百元購物金、免費溜冰券、入會抽iPhone等，讓民眾從中央公園一路玩到百貨公司，享受高雄限定的購物與娛樂體驗。

大統集團張銘池副總經理指出，高雄中央公園「聖誕生活節」已成為民眾十二月必訪的城市亮點，緊鄰公園的大立百貨也共襄盛舉、參與這項城市活動，民眾憑「心願放大卡」並加入大統集團APP會員，即可獲得一百元購物金，邀請大家賞燈之餘走進大立延續節慶氛圍。

SKM Park Outlets高雄草衙孫總經理提到，今年以「雪境童話村」為主題的冰屋造景與主題聖誕樹浪漫亮相，吸引旅客踴躍朝聖，截至目前已累積近五十萬人次造訪，成為今年冬季備受矚目的焦點；為延續節慶熱度，該公司特別響應二○二五高雄聖誕生活節，推出期間限定回饋，凡持心願放大卡至鈴鹿賽道樂園售票中心即可免費搭乘券旋轉木馬乙張，為旅客打造溫馨浪漫的聖誕體驗。

大高雄市觀光商圈總會王文雄總會長強調，高市府自二○二三年開始在中央公園舉辦聖誕生活節，每年都帶來大量人潮，效益擴及周邊商圈，吸引消費者到中央公園商圈及新堀江商圈，更透過市集消費集點兌換商圈夜市券，把消費導入商圈，商圈店家期許高市府持續於商圈周邊辦理活動，藉此慢慢堆疊高雄人來商圈逛街的習慣，讓商圈再次活化起來。

高雄十三家合作百貨包括SKM Park Outlets高雄草衙、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店、岡山秀泰樂GO廣場、新光三越高雄三多店、新光三越左營店、大立百貨、漢神巨蛋／漢神百貨、Global Mall環球購物中心、義大世界購物廣場、義享時尚廣場、高雄大遠百、遠東SOGO。