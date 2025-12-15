高雄聖誕生活節推出「心願放大卡」 13家百貨送聖誕禮

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄聖誕生活節」本週六至下週三(20日至24日)起，將進入「聖誕黃金週」，除了超強卡司連續五天開唱，高市府更聯手高雄13家百貨公司，推出專屬「心願放大卡」活動，可享市集消費滿200送50元商圈夜市優惠券、及13家百貨憑卡聖誕優惠的雙重回饋。

高市經發局廖泰翔局長表示，高雄聖誕生活節是市民最期待的冬日約定，今年從11月28日啟動以來，26米聖誕樹點亮中央公園，吸引每週末數萬人潮造訪，更帶動週遭新堀江商圈、中央公園商圈、六合夜市龐大的節慶消費人潮。

本週六起至下週三(12月20日至24日)，聖誕生活節將進入「聖誕黃金週」，不僅有落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生、鄭宜農、韋禮安等25組超強卡司「連續五天」開唱，經發局更聯手高雄13家百貨，推出專屬高雄聖誕「心願放大卡」活動，於12月20日至24日至現場領取，即享「市集消費滿200送50元商圈夜市優惠券」及「13家百貨憑卡聖誕優惠」雙重回饋。

經發局說明，「心願放大卡」，將於中央公園「Merry買你的市集」現場限量發放，每人每天現領1張，消費滿100元即可集1章，集滿2章即可獲一張面額50元的商圈夜市優惠券；此外，憑卡到高雄13家百貨公司，皆可兌換驚喜好禮與優惠，包括免費旋轉木馬搭乘、100元購物金、免費溜冰券、抽iPhone等。

大統集團副總張銘池表示，「聖誕生活節」已成為民眾12月必訪的城市亮點，緊鄰的大立百貨也共襄盛舉，民眾憑心願放大卡並加入大統集團APP會員，即可獲得100元購物金；SKM Park Outlets高雄草衙也響應，凡持心願放大卡至鈴鹿賽道樂園售票中心，即可免費搭乘券旋轉木馬1張。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄說，市府從2023年起在中央公園舉辦聖誕生活節，每年都帶來大量人潮，效益擴及周邊商圈，吸引消費者到中央公園商圈及新堀江商圈，商家均盼能讓商圈再次活化。

