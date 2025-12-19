高雄聖誕生活節最強週末注入青春能量。( 記者 許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄冬季指標性活動「2025 高雄聖誕生活節」，週六（20 日）、日（21 日）兩天，在中央公園玉竹商圈推出「Merry Band Vibes」音樂展演及「Merry KPOP Night」即播即跳雙日活動，並串聯經濟發展局「Merry 買你的市集」，透過音樂、舞蹈與街頭互動，為聖誕節慶加碼注入青春能量，邀請市民朋友共度最熱鬧的聖誕週末。

週六下午5時至晚間8時30分登場的「Merry Band Vibes」音樂展演，將由青年局「高速青春」培育樂團擔綱演出，包括「聽聽就好 Just Listen」、「津波 Tsunami」領軍開唱，並串聯「雄校聯」的校園音樂能量，由福誠高中熱音社、道明中學民謠吉他社及小港高中熱音社接力登台，以青春樂音點亮中央公園玉竹商圈，展現校園社團與城市街頭接軌的音樂動能。

「高速青春」歷屆培育樂團於週六全面動員，「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」亦將登上「高雄聖誕生活節」中央公園主舞台；「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」則於駁二大義倉庫 LIVE WAREHOUSE 小庫舉辦五週年專場，並邀請「BUTTER RIOT」擔任演出嘉賓，多場演出同步展現高雄青年樂團豐沛的創作能量，也突顯青年局在串聯展演舞台、推動城市音樂生態中的積極角色。

週日晚間 6 時 30 分登場的「Merry KPOP Night」，將讓中央公園玉竹商圈化身大型 K-POP 音樂派對，現場播放超過百首當紅韓團歌曲，除有雄校聯學生熱舞社團接力演出助陣外，也邀請民眾跟隨節奏即興舞動，讓街頭成為人人都能參與的動感舞台，為聖誕週末注入最熱血的青春氣息。

青年局長林楷軒表示，青年局轄下的「雄校聯社團養成實驗室」就設於中央公園玉竹商圈，平時即是學生青年社團交流與展演的重要場域，高雄聖誕生活節最後一個週末，串聯經發局周圍市集，結合雄校聯最受歡迎的熱音與熱舞項目加碼演出，並邀請「高速青春-音樂培力計畫」歷屆樂團共同參與，讓聖誕生活節周邊氛圍更加熱鬧。